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“她力量”撑起科技创新“半边天”

2023世界青年科学家峰会女科学家论坛举办

2023年11月14日08:16 | 来源：科技日报
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原标题：“她力量”撑起科技创新“半边天”

“我非常高兴看到，国内科技领域的女性科学家越来越多，并且做出的成果都非常漂亮。”11月11日，2023世界青年科学家峰会女科学家论坛在浙江省温州市举办，论坛上，加拿大健康科学院院士刘芳对近年来中国科技领域的变化感到欣喜。

科技进步需要女性力量，科技事业离不开女性视角。近年来，越来越多的优秀女性科技工作者不断涌现，展现着巾帼不让须眉的“她力量”，为科技创新贡献更多“她智慧”。

“她力量”作用愈加彰显

近年来，我国科技创新事业取得跨越式发展，女性科技工作者在这个过程中不仅从未缺席，作用也愈加彰显，撑起我国科技创新的“半边天”。

“我国人均寿命近几十年来取得飞跃，新生儿存活率的提升至关重要，妇产领域的女性科技工作者贡献巨大，我们应该向她们致敬。”中国科学院院士黄荷凤的发言让台下响起一阵掌声。

“过去参加国内外各种会议，大多数都是男性比女性多。但在昨天我组织的精神医学青年科学家论坛上，13位专家中有7位是女性，我觉得特别骄傲。”刘芳对女性科技工作者数量的增加感触颇深。

妇女是科技创新的受益者、共享者，更是科技事业蓬勃发展的参与者、贡献者。数据显示，全球超过33%的科研工作者为女性，中国女性科技工作者约4000万，占比达到45.8%。

“虽然是农业领域，但浙江省农科院中女科技工作者占比42%，亚热带作物研究所中女科技工作者占比43%，所内35位博士中，女博士有18位，占比达51%。”浙江省亚热带作物研究所所长、研究员陈秋夏认为，女科技工作者如今真正发挥了“半边天”作用。

不仅在自身领域大有作为，女性科技工作者也为经济社会发展作出更多贡献。全国妇联书记处书记、党组成员宋莉表示，在中国科协等单位支持下，全国妇联持续举办高水平科技女性培训班，组织近100万名科技女性投身助农、助企、助医等服务，惠及1800万人。

顶尖科技领域期待更多“她智慧”

据统计，目前在我国国家重点研发计划项目中，女性的项目课题负责人约有6000人，项目骨干比例约27%。在顶尖科技领域，女性科技工作者数量仍有待提升。

女性不适合科研？答案当然是否定的。

中山大学中山眼科中心教授、屈光与青少年近视防控科主任杨晓认为，细腻、敏锐、坚韧，这些特质正让女性科技工作者在包括医学在内的多个领域大放异彩，“眼科的特点是精细，女性在这一领域有独特优势。”

但不可否认的是，当下仍然有一些因素困扰着女性在科技领域的进一步成长与发展。“无论国内外，在面临发展机遇时，男性似乎总是更加积极主动，女性则稍显‘害羞’，但其实她们并不差。”刘芳鼓励女性科技工作者应保持自信，充分展现自身能力。

中国医学科学院生物医学工程研究所研究员李婷也建议，对于女性科技工作者在分担家庭责任方面，社会也应给予更多支持，“例如社会应对女性带孩子去工作单位给予更多包容，或者提供相应育儿服务等。”

目前，科技部、中国科协、全国妇联等已采取一系列措施支持女性科技工作者事业发展。例如，国家自然科学基金委今年7月份宣布，自2024年起，女性科研人员申请杰青项目的年龄限制由45周岁放宽至48周岁。

全国妇联于2021年联合科技部等启动了“科技创新巾帼行动”，推出16条政策措施，与相关部门联合设立中国青年女科学家奖和团队奖。全国三八红旗手等表彰也向科技女性适当倾斜，有效激发更多科技女性的“她智慧”。

(记者 都 芃)

(责编：郝孟佳、李昉)

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