人民网北京11月13日电 （记者李依环）据哈尔滨工业大学消息，中国工程院院士、我国热能工程领域的先行者与奠基人、全国师德标兵，哈尔滨工业大学原副校长、能源科学与工程学院教授秦裕琨，因病医治无效，于2023年11月13日7时35分在黑龙江哈尔滨逝世，享年90岁。

图片来源：哈尔滨工业大学

秦裕琨1933年5月出生于上海，1953年毕业于交通大学，同年作为师资研究生进入哈尔滨工业大学研究生班边学习边执教，1954年牵头创建了新中国第一个锅炉制造专业。1981年11月加入中国共产党。2001年当选中国工程院院士。

秦裕琨院士为我国热能工程科技和教育事业奋斗一生。他长期致力于煤炭高效清洁利用方面的技术和工程研究，设计制造了我国第一台自然循环热水锅炉，发明了劣质煤流化床锅炉燃烧技术、大型燃煤电站系列“风包粉”浓淡煤粉燃烧技术及装备、安全低污染煤粉燃烧技术及装备等，技术成果达到国际领先水平，为国家煤炭安全、高效、清洁利用作出突出贡献。

“党和国家的需要就是我的专业”

青年时期的秦裕琨。哈尔滨工业大学供图

大学毕业时，秦裕琨正赶上新中国第一个“五年计划”开始实施。作为家里最小的孩子，他本可以留在家乡上海，但他的3个分配志愿分别填写了东北、西北、华北。

当时的秦裕琨心中只有一个信念：“要到祖国最需要的地方去，参与建设新中国！”

1953年，坐了三天四夜火车的秦裕琨来到了哈尔滨工业大学攻读师资研究生。上完一年俄语预科后，学校研究决定抽调他跟随外国专家边学习、边讲课，筹建锅炉制造专业。原本想学机械设计的秦裕琨，毫不犹豫地改了行，开始从零摸索。

秦裕琨编写的教材和著作。哈尔滨工业大学供图

“党和国家的需要就是我的专业！”面对无专门教材可用的困境，秦裕琨开始琢磨“自力更生”，挤出时间编写，终于在1959年完成初稿并油印出版。

1963年，这本内部教材正式成为新中国锅炉制造专业的第一本国家统编教材。后来，他相继出版的5部著作，大多也是该领域的开山之作。

“科研成果必须接受实践检验”

“光在屋里搞理论不行，科研成果必须接受实践检验”，这是秦裕琨在科研事业中始终坚持的理念。

秦裕琨与团队在一起。哈尔滨工业大学供图

20世纪六七十年代，国内普遍使用强制循环热水锅炉，通过蒸汽采暖热得快，凉得也快，且停电后锅炉运行安全难以保障，对其进行改造成了当时业内亟须解决的难题。

秦裕琨提出热水锅炉自然循环的学术构想。为了将其变为现实，他昼夜不停地绘制草图，吃住都在锅炉房里，一熬就是两个月。功夫不负有心人，最终，秦裕琨制造出我国第一台自然循环锅炉。我国很多地区冬季采暖至今仍然采用这种锅炉。

面对煤炭燃烧效率低、污染高等问题，秦裕琨向更尖端的煤炭利用技术发起冲锋。经过三年攻关，他成功研发煤粉燃烧新技术。

此后，针对不同燃烧方式和煤炭种类，秦裕琨带领团队研发了系列“风包粉”浓淡煤粉燃烧器，其中水平浓淡直流燃烧器性能达到国际领先水平，被制造厂和电厂普遍采用，每年创造直接经济效益近5亿元。

秦裕琨院士为师生讲党课。哈尔滨工业大学

进入21世纪，秦裕琨开始专注于煤炭清洁利用及节能技术研究。89岁担任党支部书记的他，带领碳中和能源技术研究所教工党支部，以“党和国家的需要就是我的专业”为目标，形成了以党建引领人才培养的工作机制。

秦裕琨常说，“要干就干别人干不了的，要啃就啃别人啃不动的。”

“我最看重的身份就是人民教师”

无论做普通教师，还是担任学校领导，秦裕琨都强调“立德树人、科研报国”。在三尺讲台上辛勤耕耘了70年，89岁仍然坚持在教学一线，他一直是深受大家尊敬的“秦先生”。

秦裕琨院士在实验室与青年师生交流。哈尔滨工业大学供图

他坚持开门办学，让渴望深造的年轻人获得学习机会。秦裕琨曾寄语青年学子，“学就学好，干就干好”“努力成长为为国家作贡献的杰出人才”。

自2019年12月起，秦裕琨院士向哈工大教育发展基金会累计捐赠人民币150万元，同时设立“秦裕琨基金”支持学科发展。

“‘规格严格，功夫到家’的哈工大校训精神，一直深深影响着我……”在今年9月22日举行的哈工大教育发展基金会捐赠仪式上，秦裕琨院士深情地回忆了在哈工大学习生活70年的经历，表达了助力学校新百年发展的心声。

正如他所专注的“燃烧”事业一样，身体力行，秦裕琨院士不仅为我国能源事业作出了贡献，也为后辈们带去温暖与能量。

(责编：李昉、熊旭)