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缅怀！那位89岁还站着给学生上课的院士走了......

2023年11月13日08:55 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京11月13日电 （记者李依环）记者从大连理工大学获悉，中国科学院院士、著名工程力学与计算力学专家、大连理工大学教授钟万勰因病医治无效，于2023年11月12日7时05分在大连逝世，享年89岁。

图片来源：中国科学院官网

图片来源：中国科学院官网

钟万勰1934年2月24日出生于上海。1956年7月毕业于同济大学桥梁与隧道专业，同年分配到中国科学院力学研究所工作，1962年调入大连工学院（现大连理工大学）工作，历任研究实习员、讲师、教授、工程力学研究室主任、工程力学研究所所长。1993年当选为中国科学院院士。

钟万勰院士长期从事工程力学与计算力学理论、算法和软件的自主创新研究，取得了多项我国原创的、国际领先的科研成果，引领和带动了国际计算力学学科发展，是我国计算力学学科和计算力学教育事业的奠基人之一，是推动我国工程设计进入计算力学时代的先驱之一。

“中国人挺直腰板自己干，一定行！”

钟万勰在同济大学就读期间的注册卡。同济大学供图

钟万勰在同济大学就读期间的学生注册卡。同济大学供图

1952年，钟万勰考入同济大学桥梁与隧道工程专业。大学期间，他自学了《柯氏微积分学》、柯朗—希尔伯特《数学物理方法》、斯米尔诺夫《高等数学教程》。

毕业前夕，他撰写的论文《弹性力学中的接触问题》被李国豪院士看中，推荐给中国力学学会。中国科学院力学所副所长钱伟长看到文章后，主动联系他说：“钟万勰你来给我当助教，你把力学学懂了！”

中年时的钟万勰。大连理工大学供图

中年时的钟万勰。大连理工大学供图

20世纪70年代初，由于电子计算机的应用，国际上力学研究和应用发生了巨大变化，但我国在计算力学领域研究还是一片空白。以钟万勰为骨干的团队获派研发推广土木结构计算分析程序。当时，全上海仅有两台小型计算机可用，钟万勰只在每天晚上12点左右有10到15分钟的上机时间。

为了准备存储用的纸带，需要在清晨6点前去“抢占”为数很少的穿孔机。这样从头开始、废寝忘食，钟万勰将算法语言一点点转化为力学语言，开发出结构分析计算程序软件，填补了国内空白。

从发展中国的计算力学，到开创“离散辛数学”，再到面向青年学生讲授相关知识体系，钟万勰院士毕生的学术追求，就是要为我国的数学研究争得一席之地。

“我们的头脑不比别人差。中国人挺直腰板自己干，一定行！”钟万勰曾这样说。

89岁还在站着给学生上课，被评价为“一位有风骨的老科学家”

钟万勰院士为研究生上课。大连理工大学供图

钟万勰院士为研究生上课。大连理工大学供图

今年2月，大连理工大学春季学期开学第一天，钟万勰院士提前半小时就来到了教室，为运载工程与力学学部的研究生上课。他坚持站着给同学们上课，一手拿着PPT翻页笔，一手撑着讲台，拐杖则被他放在了一旁，这一幕曾在网上刷屏。

钟万勰院士为研究生上课。大连理工大学供图

钟万勰院士为研究生上课。大连理工大学供图

后来，大家担心他的身体状况，钟万勰院士被劝说坐了下来继续上课。据悉，出于对身体的考虑，原本学校没有给钟院士安排教学任务，但院士主动要求要给学生上课。

据悉，2018年时，钟万勰院士几乎每天都会去实验室。在从家到实验室的小路上，他拄着拐杖步行，中途要休息两回，还要吃一次治疗心脏病的药。

钟万勰院士为学生们答疑解惑。大连理工大学供图

钟万勰院士为学生们答疑解惑。大连理工大学供图

后来，身体的状况已不允许钟院士天天去实验室，但他仍然努力坚持做着这一件事：给学生上课。

据介绍，课上，钟老师不仅会讲专业知识，还会给同学们传播爱国情怀的教育，告诉同学们“要有文化自信，要坚持自己的路”。学生评价钟老师是“一位有风骨的老科学家”。

“我们研究数学是为了应用。”钟万勰常教导学生，要把论文写在祖国的大地上，一定要把目标瞄准解决国计民生的实际问题。

钟万勰院士在大连理工大学校园里。周学飞摄

钟万勰院士在大连理工大学校园里。周学飞摄

（部分素材综合自大连理工大学、同济大学）

(责编：李昉、熊旭)

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