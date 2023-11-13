人民网北京11月13日电 10日至11日，中国教育学会第四届课堂教学研讨会暨首届海淀基础教育学术会议在北京举办，来自全国各地的专家学者、教研员和一线教师等线上、线下同步参会，围绕“科学教育助推教育强国建设”主题展开探讨与交流。

中国教育学会名誉会长、北京师范大学资深教授顾明远在视频致辞中指出，本次研讨会关注了教育改革的重点，提高基础教育质量的关键在学校、在课堂、在教师水平的提高。他强调，好课要在课堂上启发学生的思维，教育要通过学生思维发展，培养创新人才，为国家高科技自立自强提供人力支撑；好课要关注到所有的学生，让每个学生的潜力都得到发展；好课要因材施教，为每个学生设计个性化学习方案。在这个过程中，教师的作用是一个设计者、指导者、帮助者。

中国教育学会常务副会长吕玉刚在讲话中指出，科学教育是培养科技创新人才和提升全民科学素质的重要基础性工程，是国家科技竞争力的根基和建设教育强国的战略突破口。广大中小学校要充分发挥科学教育主阵地作用，努力为推进教育强国建设作出新贡献。本次大会深度交流分享新时代基础教育高质量发展以及科学教育的优秀创新实践与研究成果，希望与会代表有所思、有所获、有所行。

教育部教师工作司副司长翁波表示，在教育“双减”中做好科学教育加法，需要提升广大中小学教师的科学素质与教育教学能力，切实夯实全民科学素质提升与科技创新人才的培养基础，要关注三个方面：着力加强教师师德师风建设，大力弘扬教育家精神；普遍提升教师科学素质，重点提升科学教育教学能力；推进数字化赋能教师发展，打造新时代高素质教师队伍。

中国教育学会副会长、中共北京市委教育工作委员会副书记、北京市教育委员会主任李奕指出，基础教育工作者要把握时代发展脉搏，以高质量发展为引领，突出课堂主渠道，增强育人主阵地，以提高课堂教育教学质量，加快建设高质量的基础教育体系。一是拓宽高质量基础教育体系的理解维度；二是辩证把握入学人口变化的长远态势；三是探索绿色低碳的减量发展范式。

中共北京市海淀区委员会书记张革表示，聚焦教育强国建设，海淀要打造更高水平、更高质量、更富活力、更具特色的现代化教育强区。今后将继续重点做好三方面工作：一是坚持党对教育事业的全面领导；二是深化教育改革，完善教育治理体系；三是建设高素质专业化的教师队伍。

在主旨报告环节，中国工程院院士、哈尔滨工业大学杜善义教授，北京师范大学科学教育研究院院长、教育部基础教育教学指导委员会科学教学专委会主任郑永和，中国教育学会副秘书长、中国教育学会初中教育专业委员会理事长罗滨，中共北京市海淀区委教育工作委员会书记、北京市海淀区教育委员会主任杜荣贞作大会主旨报告。

据悉，围绕现场课展示及研讨，大会设置了9个分会场，来自北京、湖北、山东、福建、上海、浙江6个省市的30名教师进行了教学展示。此外，大会同期举办基础教育高质量发展研讨会，并设立6个平行分会场，聚焦学校高质量发展的路径与策略、集团化办学育人模式的创新实践等专题开展研讨与交流。（李依环、实习生萧丹妮）

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