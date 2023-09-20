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起重设备应用技术赛项——

“这场赛事很精彩，很‘智慧’”

本报记者 武少民
2023年09月20日08:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　通过5G远程控制，数吨重的集装箱在参赛选手们的娴熟操作下，腾挪转移，精确到“厘米之间”……9月16日至18日，第二届全国职业技能大赛起重设备应用技术赛项在天津港举办。无论参赛选手、专家裁判，还是工作人员，大家共同的感受是：“这场赛事很精彩，很‘智慧’！”

　　比赛主场地设在全球首个“智慧零碳”集装箱码头——天津港第二集装箱码头有限公司。这里比拼的是集装箱岸桥远程操作模块。登上码头七彩廊道远眺，绿色岸桥下，数吨重的集装箱正在通过智能远程操控起重设备精准装卸。而一公里外的赛场里，选手们面对6块屏幕，基于5G回传的高清视频信息和设备状态信息对岸桥进行操控。

　　“比赛亮点在于采用智能化、数字化应用技术进行远程操控。”起重设备应用技术赛项裁判长、来自浙江省海港集团的全国劳模竺士杰说，以往吊车司机是在位于空中约50米高的狭小驾驶室内低头弯腰操作，此次比赛应用远程操控技术。

　　5G、数字孪生、视频AI、智能感知等技术的应用，在场地布置、安全保障、数字观赛等方面，发挥了重要作用。浙江代表团选手吴飞说：“通过与其他选手的交流，提高了自己的技能水平，也加深了对职业技能发展趋势的了解。”

　　经过多轮角逐，来自天津港集团的尹明代表天津市参加全国比赛。“16号下午比完了岸桥模块，18号再比场桥模块，期待能取得好成绩。”尹明说，自己平时就喜欢钻研各种技术，比较善于将理论知识梳理总结并运用到实际操作中。

　　赛事还专门配置了VR眼镜，通过连接安装在比赛设备和高杆灯上的360度全景摄像头，实现比赛场景实时回传，使观众身临其境体验比赛的激烈程度和选手的精湛技能。

　　《 人民日报 》（ 2023年09月20日 14 版）

(责编：李昉、熊旭)

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