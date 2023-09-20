在山东省烟台市芝罘区，冰轮环境技术股份有限公司的电焊工高级技师孙志辉因在企业中承担了多项科技创新、技术攻关工作，实现了国家科技进步奖的突破，同时引领企业人才培养，带出40多名高级技师，先后荣获齐鲁工匠、泰山技能领军人才等称号。

近年来，芝罘区开展职业技能提升计划，指导辖区企业通过产业工人技能评价，建立起人才成长通道，灵活运用考核鉴定、考评结合等方式，激发公司技能人才的干劲和内在活力，进一步增强企业竞争力。据了解，芝罘区从各单位选拔出一批来自生产一线，在本职业工种具备某种“绝招”，在技术创新、攻克难关等方面作出突出贡献的高技能产业工人，为其申报市级首席技师、齐鲁首席技师、泰山技能领军人才等荣誉，提高了产业工人的自我认同。

针对不同行业特点，芝罘区还建立了新型学徒制培训、“金蓝领”培训、技师工作站等特色化职业技能人才培养平台，还通过搭建校企深度合作，为企业产业升级提供人才培养方案和技术支持，优秀的一线工人踏上了更广阔的发展平台。（记者肖家鑫）

《 人民日报 》（ 2023年09月20日 13 版）

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