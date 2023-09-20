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全国妇联举办巾帼科普示范活动

2023年09月20日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　由全国妇联、中国科协联合举办的巾帼科普示范活动暨“科普她力量”巾帼科普巡讲启动仪式19日在京举行。

　　活动围绕“提升全民科学素质，助力科技自立自强”这一主题，通过院士访谈、科普宣讲、科普经验分享、家庭科普情景展示等形式，传播科学知识、弘扬科学精神，展现女性科技工作者风貌，为科普活动提供优秀范例。

　　活动邀请了嫦娥七号任务副总设计师唐玉华讲解中国探月之旅；北京女科技工作者协会常务副会长李静分享服务妇女儿童和家庭科普的经验做法；巾帼科普讲解大赛的优秀代表刘思华、陈素珍作科普宣讲示范……一段段精彩讲述、一个个生动范例，让科普活动丰富有趣、深入人心。活动现场，中国科学院院士王志珍讲述了坚守科研一线和参与科普工作的经历，呼吁更多女科学家参与到科普活动中。

　　当天，女科学家和女科技工作者、巾帼志愿者、妇女儿童和家庭、妇联干部共同发出了“巾帼科普活动”倡议，让讲科学、爱科学、学科学、用科学蔚然成风，助力科学普及与科技创新双翼齐飞，以巾帼科普活动筑梦妇女儿童和家庭。（记者杨昊）

　　《 人民日报 》（ 2023年09月20日 13 版）

(责编：李昉、熊旭)

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