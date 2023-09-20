原标题：薪火相传铸师魂

“这是我既熟悉又陌生的梦中学校！”9月9日是江苏第二师范学院的新生报到日，2023级新生杨心语来到校园，内心十分激动，因为这所学校也是她父母的母校。

江苏第二师范学院的前身是江苏教育学院，这是新中国成立后江苏省最早开办的17所本科普通高校之一，被誉为“江苏基础教育名师名校长的摇篮”，为教育战线输送了20多万名合格的基础教育教师。近年来，学校紧紧围绕立德树人根本任务，促进党建与人才培养、学科建设与服务地方等深度融合，为江苏教育强省建设和经济社会发展作出了贡献。

“近三年，学院有213名优秀本科生入选本科生导师制。通过党员教师的指导，学生在丰富专业知识的同时，政治修养和综合能力素养也得到极大提升。”日前，文学院党总支书记刘莹与党员教师在党员活动室一起探讨如何践行“两在两同”建新功行动，完善“三全育人”工作格局。

在党员活动园地，马克思主义学院党总支书记李双江和党员教师一同研讨党建与业务如何融会贯通。“我们坚持将党建工作与学科建设有机结合起来，充分发挥党的新思想新理论对学科建设的引领作用。”2022年，该学院党总支入选首批江苏省党建工作标杆院系。

“学院不断挖掘生物学科中蕴含的红色教育资源，致力于将学科发展史、新时代生态观、双碳国家战略等，以丰富的形式融入思政教育和教师教学科研当中。”生命科学与化学化工学院教工党支部书记王晗表示，支部发挥组织优势，积极为学科发展注入新动能，获首批“全国党建工作样板支部”称号。

江苏第二师范学院党委大力推进党支部提质增效，聚焦中心任务，助力学科发展。近年来，学校新增“汉语言文学”“地理科学”等5个国家级一流本科专业建设点，以及“计量经济学”“儿童文学”等5门国家级一流课程。

江苏第二师范学院积极响应国家乡村振兴战略的号召，主动面向乡村，集聚资源、技术和人才优势，与属地村社党组织结成党建共建合作单位。2019年6月，学校14个二级学院党总支分别与南京市溧水区石湫街道14个村社党总支签署了党组织共建协议，四年来，常态化联合开展主题党日活动385次，特色志愿服务覆盖6501人次，联合开展党员理论学习187次，理论宣讲覆盖7401人次。

“我们要将‘躬耕教坛、强国有我’镌刻于心、付诸行动，深入探索党建与事业发展深度融合、以高质量党建引领高质量发展的方法路径，薪火相传培养大国良师，更好地为党育人、为国育才，为强国建设、民族复兴贡献绵薄之力。”江苏第二师范学院党委书记王鲁沛说。

（记者 苏雁 通讯员 李安林 戴晓凤）

(责编：李昉、李依环)