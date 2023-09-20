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安徽工业大学：产教协同结硕果

2023年09月20日08:20 | 来源：光明日报
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原标题：产教协同结硕果

　　 近日，李维火上完两节课，就坐上高铁匆匆赶回安徽工业大学芜湖技术创新研究院。“我与芜湖一家企业约好下午2点商谈产教融合相关事宜。”李维火挥别记者。

　　 李维火是安徽工业大学教授，兼任安徽工业大学芜湖技术创新研究院副院长。该研究院是2021年9月芜湖市政府与安徽工业大学市校战略合作的“杰作”，服务芜湖市汽车及零部件、电子电器、材料等战略性新兴产业发展。

　　 近年来，安徽工业大学主动对接国家战略和区域需求，与省内外多个地方政府共建办学，像芜湖技术创新研究院这样的实体性研究院共有7个，先后建立的产教融合基地近百个。

　　 “产教融合是高校办学的重要路径，安徽工业大学前身是华东冶金学院，一所老牌工科院校。近年来，面对国家战略转型发展和产业变革，在大力发展特色专业的同时，我们积极打造校企协同育人共同体，贯通融合教育链、人才链、创新链和产业链，拓展学校高质量发展新空间。”安工大党委书记陆林说。

　　 2021年，安徽工业大学科教融合人工智能学院成立，依托安徽工业大学、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院在人才培养、科学研究与产业服务方面的优势，该学院开展人工智能科教融合产业创新人才培养。2022年首批本科“人工智能”专业单列计划招生40人，产教协同育人结出了硕果。

　　 “安工大的教授打破了多项技术瓶颈，提出的技术方案应用性强。”合肥国轩电池材料有限公司工程研究院副院长徐懋说。这番感慨，要从两年前的一次“联姻”说起。当时，合肥国轩正为新能源汽车退役动力电池回收再利用等技术难题发愁，材料科学与工程学院教授李永涛联合国轩高科、蜂巢能源等行业龙头企业，组建首批新能源材料产教融合协同育人安徽省示范基地。“对工科专业来说，产教融合实现了把教学和实验放在生产一线，师生面对的是源源不断的课题。”李永涛说。

　　 据悉，该产教融合基地不仅帮企业解决了问题，也加速了人才实践能力提升。2020级硕士生李晨进入该产教融合育人基地实践学习，自主探索安全高压电解液研究，创新性发现阳离子-阴离子协同调控机制来抑制金属锂负极锂枝晶生长和消除死锂难题，在权威期刊发表SCI论文3篇，获研究生国家奖学金。

　　 “2022年，学校与马鞍山市正式共建安徽工业大学工程师学院，探索人才培养与职业技术资格评定相结合的人才培养新模式。”安工大教务处长郑啸介绍。

　　 “学校的发展战略首要的就是人才集聚战略。我们以‘高精尖缺’为人才引进导向，今年以来，已入职博士80多位，每个学院都配备了高职称、高学历的企业导师，通过校企教师‘双轮驱动’，共同实施项目教学。发挥人才培育的‘全周期’机制效应，孵化培育一批高层次人才，为协同育人培养‘引路人’。”安工大校长魏先文告诉记者。

　　 （记者 常河 丁一鸣 通讯员 汪盛颜）

(责编：李昉、李依环)

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