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“基层治理的理论与实践”研讨会在北师大举行

2023年09月18日18:33 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月18日电 日前，“基层治理的理论与实践”研讨会在北京师范大学召开。

论坛聚焦“基层治理高质量与长效化发展和社区治理诊断评估指标体系建设”，来自中国行政管理学会、中国人民大学、北京师范大学、南开大学、四川大学、华南理工大学、华中师范大学等单位的专家学者，以及来自北京西城区月坛街道、西城区金融街街道、丰台区右安门街道、门头沟区东辛房街道和昌平区沙河镇等单位的基层工作者参加了研讨会。

论坛上，与会专家学者围绕基层治理能力现代化、基层党建工作、构建多元参与的社区治理共同体等进行发言，五位基层干部从自身工作出发，分享了基层治理的实践经验。

在圆桌论坛环节，与会嘉宾共同围绕“基层治理自主知识体系建构与生产”与“基层治理高质量与长效化发展”，就基层治理知识体系的本土化和自主性特征、如何面向世界讲好中国基层治理的理论与故事、在基层实践中怎样精准提供公共服务、如何在基层实践中平衡依法履职和担当作为等议题展开发言，对基层治理理论与实践的融合发展及治理前景进行了探讨交流。

据悉，本次研讨会由北京师范大学主办，北京师范大学政府管理学院、北京师范大学农村治理研究中心承办。（孙竞、实习生崔丽君）

(责编：李依环、熊旭)

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