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四川残疾人励志报告团走进首都高校开展励志宣讲

2023年09月18日11:33 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月18日电 日前，由四川省政府驻北京办事处、四川省残联共同主办的“弘扬正能量、奋进新征程”四川残疾人励志报告团先后走进中国人民大学、首都师范大学、对外经济贸易大学和北京邮电大学等首都高校开展励志宣讲活动。

本次报告团由代国宏、叶莹、李国浩、梁晏齐等成员组成。他们有的在成年之时失去双腿，有的因病致残，有的先天没有听力。面对命运的不公，他们通过不懈努力，克服常人难以想象的困难，最终获得成功。活动现场，报告团成员与广大师生真诚交流，结合人生境遇和心路历程，讲述身残志坚、拼搏向上的励志故事，表达自强不息、感恩奋进的精神追求。

 “面对不可控的灾难，让我学会了坦然接受；面对逆境和挑战，让我学会了抗争与拼搏；面对未知的未来，让我学会了笑着勇往直前。”曾在5·12地震中失去双腿的代国宏说，从学游泳到成为“无腿蛙王”，再到退役创业，从事生命教育，他在国家、社会、家庭需要的时候看见自己的责任。

宣讲活动获得师生们一致热议好评。“报告团分享的故事展示了他们如何克服困难，追求自己的梦想。他们的坚持和勇气启发了我，让我相信无论遇到什么困难，只要心怀坚定的信念，都能够克服一切困难。”中国人民大学法学院学生高一乘感慨地说。

(责编：孙竞、熊旭)

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