人民网北京9月18日电 （记者孙竞）第二届女性与体育论坛暨中华女子学院女性与体育研究中心成立大会日前在京举办。会上，中华女子学院女性与体育研究中心揭牌，中国冬奥首金得主杨扬担任中心主任。

杨扬表示，该中心致力于成长为国内女性体育研究的特色机构之一，国内外女性体育研究、交流的重要平台之一，为体育领域中性别平等方面做出独特贡献。中心将开展跨学科研究、培训和指导，推动女性通过体育运动实现身心健康和自我发展，促进性别平等。

中华女子学院院长刘利群说，体育让人更健康，让人更自信，让人更美丽，让人更强壮。中华女子学院要更好地践行体育精神，希望中心的建设不仅能够推动中华女子学院女性体育活动的发展，更重要的是通过中心的建设能够实现女性和体育之间的交叉赋能，实现双向奔赴。

全国妇联联络部副部长黄姝表示，希望女性与体育研究中心大力宣传女性参加体育运动的积极作用，研究多元化的女性体育运动方式和体育运动创新组织模式，让更多女性融入体育运动行列，推动女性体育事业发展。同时也希望中心用好体育运动这一国际交流的通用语言，成为推动中外妇女交流合作，深化了解和友谊，促进民心相通的有效平台。

与会嘉宾在论坛上围绕《女性，奥林匹克永恒的光辉》《在中国大地上边走边跳》等主题进行演讲。在对话环节，与会嘉宾围绕《如何让更多女孩参与体育运动》《如何通过体育赋能更多妈妈及家庭》展开对话。

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