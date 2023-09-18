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沟通全球文明、增进国际理解 北外举办全球文明论坛

2023年09月18日20:32 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月18日电 近日，由北京外国语大学主办的以“沟通全球文明 增进国际理解”为主题的全球文明论坛在北外东校区体育馆举办。

北京外国语大学举办全球文明论坛。校方供图

北京外国语大学党委书记王定华表示，现代大学应勇担全球文明发展使命，成为全球文明的积极践行者、推动者。北外将继续发挥语言优势，努力培养更多有家国情怀、全球视野、专业本领的复合型人才，为推动世界文明交流互鉴、构建人类命运共同体，汇聚中国智慧、国际力量。

中共中央对外联络部副部长郭业洲谈到，北外作为中国共产党创办的第一所外国语大学，始终牢记办学宗旨，赓续红色基因，扎根中国大地，积极融入世界格局变迁，着力推动中国式现代化建设和人类命运共同体建设。此次全球文明论坛汇聚世界专家学者，共商对话与互鉴，共促国际互信，是国际交流互鉴的生动体现，为推动落实全球文明倡议提供了有效路径，为深化文明交流互鉴作出了突出贡献。

本次论坛举行了“一带一路”国家文化教育大系成果发布仪式，正式启动全球语言服务平台项目，并发布了国际理解贡献度指数，展现新时代北外使命担当。

北京外国语大学党委副书记、校长杨丹表示，教育是增进国际理解，推动全球文明交流的基本途径。面对世界之变、时代之变、历史之变，教育承载的传承人类文明、推动社会发展、解决世界难题的重要使命愈加显著。本次论坛的主题是“沟通全球文明 增进国际理解”，希望凝聚全球智慧、集中学界力量，共谋全球文明建设之路、发展之路与未来之路，让不同文明在世界文明百花园中和谐共存、繁荣发展。

分论坛聚焦“命运共同体：挑战与未来”“语言与人类文明”“国际传播与跨文化理解”“教育平等与世界未来”“‘一带一路’十周年与RCEP教育合作”“全球文明与青年责任”“消除贫困、可持续发展与人类发展文明新形态”等主题，与会国内外学者围绕相关主题进行了深入交流讨论。（白炅、实习生黄巧、实习生余婕）

(责编：李依环、熊旭)

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