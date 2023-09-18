人民网北京9月18日电 为帮助新生提升应对风险和危机的处理能力，度过平安的大学生活，近日，首都经济贸易大学开展以“树立安全意识，提升自救能力”为主题的新生安全教育周，对今年秋季新入学的5800名学生开展安全教育。

首经贸党委副书记孟波在讲话中表示，安全是同学们行稳致远的基础。学校高度重视同学们的安全问题，希望同学们珍惜学习机会，积极参与培训演练，掌握安全知识和防护技能，保护好人身财产安全。

安全教育周期间，首经贸从涉及校园安全的各个角度布局考量，为学生们打造了不同专业领域的专场活动；特邀教育部应急咨询专家、反诈防暴民警等专业人员分别从各自行业角度，进行了针对国家安全、人身安全、反诈反传销等内容的专题讲座和培训实操课程。

同时，首经贸与北京市丰台区发挥校地协同作用，属地政府新村街道办和丰台区金融办、丰台分局反诈中心、樊家村派出所等单位积极参与，通过反诈宣传、消防知识讲解、讲授热播影视剧中的电信网络诈骗防范措施等活动形式，帮助学生切实提高安全意识及反恐反诈骗能力。

此外，该校还充分发挥保卫处干部和保安员骨干构成的专职队伍、辅导员组成的教师队伍、学生志愿反诈队伍等三支队伍优势，专兼结合、全员参与、全程介入，确保实现新生安全教育责任到人，共同筑牢平安校园“防火墙”。（李依环、实习生姚怿希）

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