人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“‘一带一路’倡议下高水平教育对外开放”研讨会在北师大举办

2023年09月18日19:55 | 来源：人民网-教育频道
小字号

研讨会现场。主办方供图

研讨会现场。主办方供图

人民网北京9月18日电 （记者李依环）“‘一带一路’倡议下高水平教育对外开放”研讨会16日在北京师范大学举办。会上，《“一带一路”共建国家教育研究书系》（第一辑）、《“一带一路”倡议下扩大教育开放战略与机制研究》等两套新书正式发布。

著名教育家、北京师范大学资深教授顾明远在致辞中指出，在“一带一路”倡议中，文化教育的交流是基础，同时教育也具有长久性、未来性。过去，对于发展中国家的比较教育研究较少，两套丛书的出版正好填补了这一空白，希望各位学者进一步加强深入研究，为“一带一路”倡议作出教育人应有的贡献。

“在比较教育研究中，平衡多种关系至关重要。一方面要讲好中国故事，把中国好故事讲到世界各国去；另一方面，还要关注世界各国的教育发展。”世界比较教育学会联合会原副会长、北京师范大学教授王英杰呼吁通过深入研究，产生更多经典的、能影响世界教育发展的教育理论和教育著作。

中国教育学会比较教育分会理事长、北京师范大学教授刘宝存介绍了课题研究与书稿撰写、图书合作与出版的渊源和过程。他认为，在新的国际国内形势下，如何实现高水平的教育对外开放，是需要教育工作者们共同探讨、群策群力的一个议题。

据悉，本次会议由北京师范大学国际与比较教育研究院、广西教育出版社共同主办，来自北京大学、中国人民大学、北京师范大学、浙江大学、华东师范大学、西南大学、东北师范大学、中国教育科学研究院、中国教育发展战略学会等全国高校和科研机构的专家、学者，共同探讨如何在“一带一路”倡议下高水平推进教育领域的开放与合作。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部