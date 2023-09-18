研讨会现场。主办方供图

人民网北京9月18日电 （记者李依环）“‘一带一路’倡议下高水平教育对外开放”研讨会16日在北京师范大学举办。会上，《“一带一路”共建国家教育研究书系》（第一辑）、《“一带一路”倡议下扩大教育开放战略与机制研究》等两套新书正式发布。

著名教育家、北京师范大学资深教授顾明远在致辞中指出，在“一带一路”倡议中，文化教育的交流是基础，同时教育也具有长久性、未来性。过去，对于发展中国家的比较教育研究较少，两套丛书的出版正好填补了这一空白，希望各位学者进一步加强深入研究，为“一带一路”倡议作出教育人应有的贡献。

“在比较教育研究中，平衡多种关系至关重要。一方面要讲好中国故事，把中国好故事讲到世界各国去；另一方面，还要关注世界各国的教育发展。”世界比较教育学会联合会原副会长、北京师范大学教授王英杰呼吁通过深入研究，产生更多经典的、能影响世界教育发展的教育理论和教育著作。

中国教育学会比较教育分会理事长、北京师范大学教授刘宝存介绍了课题研究与书稿撰写、图书合作与出版的渊源和过程。他认为，在新的国际国内形势下，如何实现高水平的教育对外开放，是需要教育工作者们共同探讨、群策群力的一个议题。

据悉，本次会议由北京师范大学国际与比较教育研究院、广西教育出版社共同主办，来自北京大学、中国人民大学、北京师范大学、浙江大学、华东师范大学、西南大学、东北师范大学、中国教育科学研究院、中国教育发展战略学会等全国高校和科研机构的专家、学者，共同探讨如何在“一带一路”倡议下高水平推进教育领域的开放与合作。

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