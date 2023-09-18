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2023年“中银杯”全国职业院校技能大赛（中职组）婴幼儿保育赛项在京举行

2023年09月18日16:39 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京9月18日电 （记者林露）日前，2023年“中银杯”全国职业院校技能大赛（中职组）婴幼儿保育赛项在北京市求实职业学校望京校区举行。本次比赛为期三天，来自全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团的84支代表队168名选手参赛，共评选出一等奖8个、二等奖17个、三等奖25个和指导奖8个。

活动现场 学校供图

据北京市求实职业学校校长吴少君介绍，中职婴幼儿保育赛今年首次成为国赛赛项。本次比赛以《国家职业教育改革实施方案》为指导，以2022年修订版《职业教育专业简介》中《幼儿保育专业简介》为依托，遵循“基于教学、高于教学、引领教学”的原则，设置了“职业素养测评”“婴幼儿保育技能实操”“婴幼儿早期学习支持”3个模块。

北京市求实职业学校党委书记文必勇说，本次赛事是在党的二十大胜利召开后，对中职院校婴幼儿保育专业人才培养的全面检阅，具有历史性意义。大赛实现了“以赛促教、以赛促学、以赛促研、以赛促创”的目的，对促进幼儿保育专业学生学习知识、提升技能、锤炼品格等方面起到了积极推动作用。

教育部职业院校教育类专业教学指导委员会主任刘兰明表示，本次比赛赛项的设置、赛项的规程、赛项的内容、赛项的指向都是为了更好地满足一线幼儿保育专业的人才需要、满足社会的需要，给学生提供更多的成长发展的空间

本次比赛由教育部牵头发起，联合多家部委、事业组织、北京市人民政府主办；北京市教育委员会、朝阳区教育委员会承办；教育部职业院校教育类专业教学指导委员会、北京市求实职业学校协办。

(责编：王鑫、熊旭)

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