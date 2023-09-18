秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地开启新的篇章。

人民网北京9月18日电 “希望大家追随理想之光、担起学习之职、永怀崇德之心，踔厉奋发、勇毅前行，昂首唱响新征程激扬澎湃的青春之歌，努力续写重大人奋楫争先的精彩华章！”在重庆大学日前举行的2023级本科生开学典礼上，校长王树新寄语全体新生。

“时代各有不同，青春一脉相承。重大百年潮将至，重大青年起而行。”校长王树新对同学们提出三点期望：一是希望同学们要坚持理想当先，挺膺担当共赴时代；二是要坚持学业为先，乐学笃行共勉成长；三是要坚持立德在先，向善尚美共创未来。（李昉、实习生黄倩）

重庆大学校长王树新在2023级本科生新生典礼上讲话。校方供图

以下为王树新校长《启兹重大 奋楫争先》讲话节选——

亲爱的同学们：

大家上午好！很高兴在这叠翠流金、丹桂飘香的美好时节，和大家相聚在美丽的虎溪校园，共同见证你们人生的重要时刻和全新的梦想旅程。在此，我谨代表学校向2023级全体本科新同学表示热烈的欢迎！祝贺同学们以优异的成绩圆梦重大，交出了奋斗其时、不负华年的满意答卷。

虎溪校园的后山顶有一座“启兹亭”。“启兹”二字，源于第二任校长胡庶华先生题写的校歌歌词“启兹天府，积健为雄。复兴民族兮，誓作前锋。”自1929年建校以来，重庆大学始终坚守“研究学术、造就人才”的初心使命，秉持“不计久远之成功，惟是当前之戮力。不期一驾之企及，惟是十驾之不休”的执着精神，坚韧顽强、孜孜不倦，育栋梁拄长天，兴教育佑乡邦，致力于为社会提供优质的人才供给和智力支持。同学们的到来，为学校注入了新鲜血液、增添了青春活力，也让我们深刻感受到“得天下英才而育之”的光荣与责任。

近年来，学校聚焦“双一流”建设，深度对接成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道建设等国家和区域重大战略，在造就学术英才、兴业良才、治国贤才上勇当先锋，努力为大家的成长成才创造最好条件。学校推动成立本科生院，实行大类招生大类培养大类管理，面向全体大一新生开设“文明经典”通识核心课程，打造博雅书院、弘深书院、彭桓武书院等一流人才培养“样板间”，帮助同学们既夯实专业基础，更涵育综合素养，铺就长远发展基石，持续擦亮全面发展的育人底色。学校高标准建设国家卓越工程师学院、国家储能技术产教融合创新平台、明月科创实验班等创新人才培养“示范区”，让同学们在校企联合、产教融合、科教融汇的多场景学习与实践中，以知促行、以行求知，着力彰显知行合一的育人本色。学校大力实施“时代新人铸魂工程”，依托教育部高校思想政治工作创新发展中心（文化育人）、中华优秀传统文化（川剧）传承基地等育人平台，广泛汇聚各方面优质教育资源，构筑卓越人才培养“共同体”，让同学们都能找到丰富自我、展现自我的赛道和舞台，不断提升内外兼修的育人成色。未来几年，你们将在这里茁壮成长，为学校带来新的希望；学校也将作为你们脱颖而出的“梦想主场”，始终为大家保驾护航。

同学们，党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的崭新征程。作为党的二十大召开后升入大学的第一批本科新生，你们肩负的使命无比光荣、担当的责任艰巨繁重。面对中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，面对成长道路上不期而至的新机遇新挑战，面对大学校园里自主独立而又丰富充实的学习生活，此时此刻，你们可能有忐忑与紧张，但更多满怀激动与期待。启兹重大，不仅意味着你们成为了最年轻的重大人，更意味着你们要时刻奋楫争先，担负起强国建设、民族复兴的责任与使命，争当伟大理想的追梦人、争做伟大事业的生力军。借此机会，我想与同学们分享三点建议和希望。

启兹重大，要坚持理想当先，挺膺担当共赴时代。

世界文明的传承迭代，历次工业革命的突破飞跃，中华上下五千年的发展延续……人类前进的每一步都必然高举着理想的火把。94年来，正是怀着建“完备弘深之大学”的远大理想，一代代重大人传承弘扬“复兴民族、誓作前锋”的重大精神，披荆斩棘、笃行不怠，始终奔赴在教育救国、兴学强国的最前线，为国家发展民族复兴做出了重大贡献。新中国最美奋斗者、我校资安学院鲜学福院士，在1955年毕业分配登记表的志愿栏里写下“终身献身煤矿事业”，自此几十年如一日潜心科研，成为煤层瓦斯基础研究的开拓者，用实际行动践行了治学为国、科技兴国的理想信仰，彰显了矢志奋斗报国的责任担当。

大学是人生的关键阶段，同学们在此期间作出的每一个选择、付出的每一份努力都将对你们的成长和发展产生深远的影响，而理想的确立则是至关重要的前提。有了理想，青春才有航向。置身于“两个一百年”奋斗目标的大背景下，大家人生发展的黄金期与社会主义现代化强国建设历程高度重合，作为“强国一代”，你们将亲身创造和见证历史，自当胸怀家国、志存高远，在强国建设、民族复兴的时代潮流中树立坚定的理想信念，凝聚驱动中华民族加速迈向伟大复兴的磅礴力量，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

启兹重大，要坚持学业为先，乐学笃行共勉成长。

“自古圣贤，盛德大业，未有不由学而成者也。”学习是重塑自我、收获成长、实现理想最根本的途径。大学阶段，学习仍是你们的本职任务。有别于中学，大学的学习需要更加主动和自觉，要不断增强学习内驱力，让自己真正成为学习的主人；大学学习的高阶目标并不在于掌握知识本身，而在于培养和提高自我学习能力。要善于探究式学习，在勤思细研中涵育批判思维和创新意识；要注重跨界型学习，在交叉融合中跨越知识边界和本领壁障；要坚持实践性学习，在躬身实践中锤炼专业特长和能力素质。

环境学院胡亚悰同学坚定学术志向，本科即发表SCI高水平论文，从实验“小白”成长为科研达人，获评首届“重庆大学学生年度人物”。公管学院陈欣弘宇同学怀揣“双创”梦想，在与工程、信息等学科的跨界融合中不断实现“1+1＞N”的超越，收获“互联网+”“挑战杯”“创青春”国奖大满贯。管科学院付彦博同学坚持学以致用，积极参与山区支教实践，以优异表现获评“中国大学生自强之星”，被选为成都大运会开幕式火炬手，在世界舞台绽放重大青年风采。你们身边的优秀学长学姐，尽管各有不同却各自精彩。希望大家以他们为榜样，珍惜美好大学时光，把握当下乐学笃行，切实打牢适应和驾驭未来的本领能力。

启兹重大，要坚持立德在先，向善尚美共创未来。

才者，德之资也；德者，才之帅也。如果本领能力决定一个人能攀多高，心性德行则决定一个人能走多远。作为大学生，勤勉务实、诚实守信、感恩有礼、谦逊恭谨等等都是你们应当具备的优良品质。唯有保持善良本性向上向善，涵养美好品行尚德尚美，才能真正行稳致远。进入大学，你们将感受来自全国乃至世界各地不同民族思维模式、生活习惯、个性爱好的相互碰撞，首先就要学会与人相处，尤其在集体生活中要懂得尊重、善于倾听，兼容并包、博采众长，努力做到各美其美、美美与共。

《人民日报》曾报道我校同一宿舍的曾琴、陈逸虹、方卓雅、吉宇四位同学，她们取长补短、共同成长，最终全员保研。和谐的集体氛围让她们“不仅仅是室友，更是成就彼此的家人。”2019级机自实验班32名同学“拧成一股绳”，他们并肩奋斗、共同进步，学年班级平均绩点3.61，最终25人推免研究生、2人留学深造，升学率超过84%。德不孤，必有邻。无论是寝室小集体还是班级大集体，正是大家见贤思齐、团结友爱，共同创造了破浪前行的精彩旅途，获得了乘风并进的美好体验。希望同学们也能收获这样的“神仙友谊”，与同伴一道，在学习中互勉，在生活中互助，无惧未知风雨挑战，携手共创美好未来。

亲爱的同学们，时代各有不同，青春一脉相承。重大百年潮将至，重大青年起而行。今天，你们一身戎装正式开启了大学生活，希望大家追随理想之光、担起学习之职、永怀崇德之心，踔厉奋发、勇毅前行，昂首唱响新征程激扬澎湃的青春之歌，努力续写重大人奋楫争先的精彩华章！

谢谢大家！

(责编：李依环、熊旭)