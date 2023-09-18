原标题：为万里海疆打造“千里眼”“顺风耳”

中国工程院院士杨德森（中）在指导学生。哈尔滨工程大学供图

【老中青教师代表心声】

科研工作要为国家战略急需服务，个人事业只有与国家需要紧密结合才有生命力。最好的创新不是迭代别人做过的技术，而是要在基础研究上下功夫，产出颠覆性的创新技术，捧出引领性的科技创新成果。

1977年，我考入“哈军工”（原中国人民解放军军事工程学院，今哈尔滨工程大学），自此与水声结缘。在海水中，只有声波能远距离传播。人类所有“下五洋捉鳖”的梦想，几乎都需要依托水声科学的发展来实现。1994年，我在参加第21届国际声图像大会时，看到国外演示的海上水声仿真技术，那时我就意识到，要想在国际上拥有话语权，就要实现关键技术突破。

20世纪90年代末，我和团队突破多项关键技术，颠覆当时国际通用的传统声呐原理，成功研制出我国第一套矢量声呐，建立了水下声场的矢量探测模式。矢量声呐的重量、体积和能耗远低于传统声呐，而目标侦测信噪比却高于传统声呐10分贝以上，成为新型声呐技术的重要支撑，我国也由此成为掌握这项技术的少数国家之一。

矢量探测技术提出之初，业界质疑声很多。我的老师杨士莪院士对我说：“任何新事物出现都会遭遇质疑，你别在意这些，把自己的事情做好。”矢量声呐技术研制成功后，被誉为一项革命性的技术，获得国家科技进步奖二等奖。

为祖国万里海疆打造水下的“千里眼”和“顺风耳”，是我用大半生来做的事。如今，越来越多的青年学生选择学习水声学。建设海洋强国，需要一代代人接续奋斗。今后，我们要把从老一辈手中传承下来的“哈军工”优良传统传递给更多青年，培养出大批既练就过硬本领又心怀“国之大者”的高水平科技人才，为建设海洋强国贡献力量。

项目团队：记者 张士英、张胜、王斯敏 见习记者 季雅宁

(责编：郝孟佳、孙竞)