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浙江计划培育超万名数字技术工程师

2023年09月18日08:31 | 来源：科技日报
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原标题：浙江计划培育超万名数字技术工程师

为加快数字技术人才培养，到2030年底，浙江将围绕人工智能、物联网、大数据、云计算、数字化管理、智能制造、集成电路等数字技术工程应用领域，培育数字技术工程师1万人以上。

记者近日从浙江省人力资源和社会保障厅获悉，浙江将采取“线上+线下”“理论+实操”方式，分职业、分方向、分等级开展数字技术人才培训活动，在岗或拟从事数字技术工作的专业人员（含新就业形态劳动者、自由职业者）、全日制高校（含技工院校）毕业年度毕业生均可参加培训。

“对参加数字技术工程师培育项目且符合浙江省职称申报评审条件的人员，取得初级专业技术等级证书的，可直接认定为助理工程师；取得中级专业技术等级证书的，可直接认定为工程师；取得高级专业技术等级证书的，可直接申报评审高级工程师。”浙江省人力资源和社会保障厅相关负责人说，完成规定学时和内容，且取得培训合格证书和相应专业技术等级证书的人员，还可申领相关职业培训补贴。

据了解，浙江还将通过举办数字技术技能竞赛、数字经济技术人才论坛、数字人才专题研修活动等方式，多元化培养数字技术人才。

（记者李平）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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