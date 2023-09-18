原标题：暨南大学首个全国重点实验室开建

9月16日，生物活性分子与成药性优化全国重点实验室建设启动会暨第一届学术委员会第一次会议在广东省广州市举行，10位医药领域院士及多位专家作为学术委员会成员参会。这是暨南大学首个全国重点实验室。

新药创制是我国医药领域的重大战略需求。然而，长期以来，我国原创新药大量依赖进口，创新药物研发关键技术严重受制于欧美发达国家，创新药物研发面临巨大挑战。

该实验室定位于应用基础研究，面向国家原创新药的重大需求，聚焦成药性优化等重大科技问题，研发具有自主知识产权的创新药物品种。目前，该实验室已部署了生物活性分子发现、新药先导物成药性优化、成药分子的绿色先进制造、符合临床需求的药效评价体系等研发平台，将重点突破生物活性分子高效发现、成药性优化、神经系统疾病大动物模型构建等关键核心技术，重点研发抗肿瘤、抗感染、神经系统等重大疾病的创新药物，并推动新药研发与转化的产学研深度融合。

“成药性优化是原创新药研究的基本要素和瓶颈问题，大量新药先导物因成药性问题被拒之于候选新药的大门之外。”暨南大学副校长、实验室主任叶文才表示，提高药物先导物成药性是原创新药研发亟待解决的重大科技问题。

“通过搭建国家级科研平台，可促进多学科交叉协同攻关，进行生物活性分子的高效发现、结构修饰、绿色制造和药效评价，并发展相关的新策略、新方法及新技术。”叶文才说。

“希望实验室建成国际先进的生物活性分子与成药性优化创新中心，支撑和引领我国医药产业创新驱动发展。”学术委员会名誉主任委员、中国工程院院士姚新生表示。

（记者叶青 通讯员李伟苗 谢番）

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