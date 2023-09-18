人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

让高深的基础研究不高冷

2023年09月18日08:28 | 来源：科技日报
小字号

原标题：让高深的基础研究不高冷

如何让基础研究走进社会、让社会理解基础研究？近日印发的《国家自然科学基金委员会关于新时代加强科学普及工作的意见》（以下简称《意见》），要为基础研究高质量发展营造良好的社会氛围。

基础研究，常被认为自带“高冷”气质。尤其是国家自然科学基金委员会资助的重大项目，踏足的是前人未走之路，解决的是国家重大战略性需求。即使是科研人员，对非本专业的相关研究情况恐怕都知之甚少。

这类研究似乎与它的科普对象有天然距离，基础研究的科普要做好殊为不易。《意见》重视激发科技界科普的内生动力，采取“大必须、小鼓励”的分类实施科普引导政策，并指出要提升科研人员科普专业技能。

在各类政策的推动下，我们会看到更多名家大师团队投身科普。

我们会了解科研人员如何在方寸之间探寻粒子的足迹，如何向广袤宇宙发出关于起源的叩问，如何解密生物性状的分子机理，如何在材料世界施展造物主的魔法……我们还会看到我国科研人员填补人类知识版图空白的努力，我们会更深刻地明白基础研究的意义，也更真切地听到创新中国的铿锵步伐。

不仅仅是了解研究成果。《意见》强调“知识、精神、思想、方法、政策”五位一体的大科普理念。我们能从研究人员的分享中，看到科学研究的曲折反复，看到一代一代人的上下求索；看到重大计划背后的精益求精，看到重大创新背后的通力合作；看到坚持，看到热爱。

青少年，也能借此触摸最为前沿的新知。科普，激发他们崇尚科学、探索未知的兴趣，或许也会推动他们树立科学报国的理想。

高深的基础研究并不高冷。我们期待着更符合时代特点的高质量科普，期待着更多人可以通过科学基金科普工作，了解科学知识、感受科学精神、提升科学素质。

（张盖伦）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部