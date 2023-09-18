原标题：让高深的基础研究不高冷

如何让基础研究走进社会、让社会理解基础研究？近日印发的《国家自然科学基金委员会关于新时代加强科学普及工作的意见》（以下简称《意见》），要为基础研究高质量发展营造良好的社会氛围。

基础研究，常被认为自带“高冷”气质。尤其是国家自然科学基金委员会资助的重大项目，踏足的是前人未走之路，解决的是国家重大战略性需求。即使是科研人员，对非本专业的相关研究情况恐怕都知之甚少。

这类研究似乎与它的科普对象有天然距离，基础研究的科普要做好殊为不易。《意见》重视激发科技界科普的内生动力，采取“大必须、小鼓励”的分类实施科普引导政策，并指出要提升科研人员科普专业技能。

在各类政策的推动下，我们会看到更多名家大师团队投身科普。

我们会了解科研人员如何在方寸之间探寻粒子的足迹，如何向广袤宇宙发出关于起源的叩问，如何解密生物性状的分子机理，如何在材料世界施展造物主的魔法……我们还会看到我国科研人员填补人类知识版图空白的努力，我们会更深刻地明白基础研究的意义，也更真切地听到创新中国的铿锵步伐。

不仅仅是了解研究成果。《意见》强调“知识、精神、思想、方法、政策”五位一体的大科普理念。我们能从研究人员的分享中，看到科学研究的曲折反复，看到一代一代人的上下求索；看到重大计划背后的精益求精，看到重大创新背后的通力合作；看到坚持，看到热爱。

青少年，也能借此触摸最为前沿的新知。科普，激发他们崇尚科学、探索未知的兴趣，或许也会推动他们树立科学报国的理想。

高深的基础研究并不高冷。我们期待着更符合时代特点的高质量科普，期待着更多人可以通过科学基金科普工作，了解科学知识、感受科学精神、提升科学素质。

（张盖伦）

(责编：郝孟佳、孙竞)