人民网北京9月4日电 为助力推进实施“强师工程”战略，发挥国家基础教育质量监测对乡村教育状况精准诊断的优势，6月18日，中国基础教育质量监测协同创新中心围绕“扶志”和“扶智”双线索开展“强师赋能”教育调研项目，并派出优秀队员赴贵参与暑期实践活动。

实践队赴贵州省展开社会实践活动。

据了解，调研团队深入贵州省安顺市紫云县和关岭县9所中小学，通过实地访谈、座谈、问卷等形式收集脱贫摘帽县教师专业发展和职业满意度多维数据，结合当地乡村文化特色，描绘“外显-内隐”双层次群体画像，呈现脱贫摘帽县教师的整体面貌，促进乡村教师专业发展和心理素养提升。在调研过程中，项目团队在紫云县教育和科技局举办了座谈会，就未来强师工程的推进落地、探索“以紫云为样板”的强师共同体模式以及乡村教育发展面临的困境和路径进行了深入研讨。

该项目自3月起酝酿筹备，成员们通过与北京市东城区教学名师“一对一”磨课、线上教师培训、现场讲课等方式，打造了覆盖语文、数学、英语、体育、心理等优质教学资源包，推出教学示范课。6月下旬，通过实地支教，成员们在乡村学校打造新型教学示范课，在知识建构、体验、实践中，促进乡村教师数字化教学理念提升。同时，依托国家智慧教育平台和“三个课堂”等拓展东城区优质教学资源应用面，扩大教学名师的“能量辐射圈”，助力脱贫摘帽县教师综合素质和教学水平提升。

“在教育调研过程中，我深刻感受到了国家精准扶贫和乡村振兴等政策对乡村发展发挥的作用，以及教育在其中的大有所为。”队员黄彤彤表示，未来想去祖国和人民需要的地方，为乡村振兴和祖国发展贡献自己的一份力量。通过本次活动，成员们更加全面地塑造了教师职业信仰，增进了对教师职业和乡村振兴的情感与价值认同，为培育“下得去、留得住、教得好”的乡村教师队伍储备力量。（李昉、实习生姚怿希）

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