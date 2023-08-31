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如何应对常见留学安全风险

2023年08月31日08:11 | 来源：人民网－人民日报海外版
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日前，加拿大滑铁卢大学发生持刀伤人事件，一名教授和两名学生受伤。
新华社发

开学季到来，留学安全一直是众多家长和学子关心的话题。由于中外存在文化、法律和社会环境等差异，中国学生在海外可能遇到的风险林林总总。例如一个在国内很平常的行为，在国外可能会触犯当地法规；“OK”等手势在有的地方可能有负面含义……轻则不受欢迎，重则可能有人身危险。因此，留学生有必要较早明晰安全风险，培养安全意识。

近年来，海外涉财犯罪明显增加，这类犯罪以攫取财产为目的，主要有偷盗、入室盗窃、机动车盗窃、欺诈、抢劫等。尤其在国外一些治安不好的区域，涉财犯罪甚至明目张胆。

防范偷盗案件，出行时需要保持低调，不露富。防范入室盗窃，可以找入室盗窃犯罪率较低的区域、安装了防盗门窗的房子居住，平时注意锁好门窗，也可以安装报警器和监控。

防范机动车盗窃，一是要注意不在车上放置贵重物品，二是要谨防各类偷车、抢车的犯罪手法，养成上车后先锁门，遇事不轻易下车，下车就要熄火、拔钥匙的习惯。防范抢劫，一是避免夜晚独自外出，二是低调不露富，三是随身带备抢的零钱。一旦遭遇入室盗窃、抢劫等案件，一定要以生命安全为根本，不刺激犯罪分子，舍财保命，之后及时报警。

值得注意的是，近年来假冒公检法等权威机关实施电信诈骗的案件不少。骗子冒充公职人员，编造故事，宣称受害人涉嫌参与违法犯罪，之后通过伪造的网站、公文、证件等获取受害人信任，利用受害人的恐惧心理，诱导受害人转账汇款。对于此类诈骗的预防和应对策略是：千万别转账。此外注意信息安全，熟悉诈骗套路，必要时可通过官方联系渠道求证信息真伪。

留学生要实现平安留学，要将安全主动权牢牢掌握在自己手中，最根本的策略是提升安全素养，它包括以下5个方面：

首先，树立安全意识。在出国前熟悉留学国家、地区常见的安全风险和隐患，有意识地主动规避风险，学会辨识相对安全的时间、地点、人和行为。例如夜间比白天相对危险，特别是凌晨；从地点上讲，没有摄像头覆盖区域、偏僻之处、犯罪率较高的区域相对危险。

其次，掌握基本的安全知识，包括：出入境安全（如知晓禁止携带和限制携带的物品等）、交通出行安全（如明确与国内有明显区别的交通法规）、心理安全（如应对学业和社交压力方法）、预防和应对种族歧视和仇恨犯罪、学习中外文化法律差异等。

再者，掌握必要的安全技能。包括利用绳索逃生等消防技能，应对枪击、爆炸、抢劫、绑架等突发情况技能，心肺复苏、海姆立克急救类技能，野外生存技能等。

第四，学生要具备过硬的安全能力。首先是远离风险的能力，即知晓并规避潜在的安全风险；其次是智慧避险的能力，即在风险发生的苗头阶段冷静处置；第三是紧急脱险的能力，指身处险境中，运用安全技能应急处置能力；最后是遇险后修复的能力，即在遇险后，自我调整或借助专业力量促进身心康复的能力。

第五，养成良好的安全习惯。好习惯的养成需要日常积累。当危险发生时，黄金求生时间很短，如何在第一时间做出正确判断和应急反应，这需要在练习中熟能生巧。比如开车走路时不看手机；在没有封闭的站台等火车、地铁时，注意防止被挤落；到比赛、演出等公共场所时，第一时间观察好紧急出口和疏散通道等。当习惯成自然，安全就更有保障。

建议学生在出国前接受系统的安全教育，了解丰富的海外安全知识，保障自身安全是实现留学价值的重要前提。（王学军）

（作者系时分安全创始人、国际安全教育专家）

(责编：李昉、熊旭)

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