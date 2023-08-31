本报记者 赵婀娜 金正波 黄 超 沈童睿

图为北京市门头沟区黑山小学、京师实验中学科学组教师联合开展教学研讨。

郭 谦摄

受汛情影响，部分受灾地区学校不同程度受损。当前正值秋季开学返校高峰，记者近日深入多地采访了解到，相关地区全力进行灾后恢复重建和教育教学准备工作。借址办学、清淤消毒、环境治理、维修校舍……北京、河北、吉林、黑龙江等地持续推进各项工作，保障秋季学期正常开学、安全开学。

抓紧清淤，修复校园，部分学校借址办学

8月19日，记者来到河北保定涿州市豆庄镇柳河营学校，工作人员正在冲洗操场；教学楼间，学校教职工与来自保定竞秀学校的教职工一起装点校园。

“希望孩子们开学时能看到一个修复如初的校园。”校党支部书记、校长翟军勇说，“对口支援的竞秀区给了很大帮助，竞秀学校还一对一帮扶我们，两校教职工齐心协力，确保如期开学。”

汛情期间，柳河营学校教学楼一层全部进水，最深处达两米左右。洪水退去后，学校发动教职工开展自救，排水清淤。8月16日，由竞秀区教育和体育局、检察院、生态环境局等单位安排的支援人员到位，并带来冲洗车、铲车、清运车等设备，大大加快了校园清理速度。25日，校园修复工作全部完成。

新学期来临，河北受灾地区学校一体推进防汛救灾和校园安全治理，做好秋季开学准备工作。受损不甚严重的学校加紧修复，经鉴定安全后可如期开学。但有些学校受损严重，如何确保如期开学？

受汛情影响，沧州市献县临河乡艳明中心校教学楼、操场、门卫室、厕所、锅炉房等均有不同程度受损，学校围墙因长期浸泡地基受损出现倾斜、裂缝等现象，门卫室地面、操场地面均出现不同程度塌陷，室内桌椅、楼内部分电脑、打印机因受潮影响无法正常使用。

水退后，献县教体局第一时间聘请专业团队对校舍受损情况进行鉴定，鉴定通过后安排施工队进行修缮。目前，修缮工作已经收尾，计划9月1日开学。

在廊坊市文安县新镇镇，6所学校、幼儿园受灾，共涉及学生669人。洪灾发生后，文安县成立县东淀蓄滞洪区学生开学应急保障工作领导小组。结合受灾实际情况，成立工作专班，逐一摸排学生受灾情况，协调各方力量解决困难。

为确保不让学生因灾失学，文安县制定入学安置方案，受灾学生“一生一档”全部安置妥当。另外，霸州市471名学生在文安县也得到妥善安置。

记者从河北省教育厅了解到，对暂不具备在原址开学条件的学校和学生，已指导相关市县按照“分类施策、一校一案、逐生落实”原则，通过整体、分散安置，确保全部受灾学校学生如期开学。其中，跨市分流安置的学生相关地区已完成对接，跨省分流安置的已商请学生目前居住地省市协调安排。

教师返岗开展教研实训，积极备课迎接新学期

开学在即，北京门头沟区黑山小学的校牌，挂在了当地京师实验中学的校门口。作为该区5所借址办学的学校之一，黑山小学师生9月1日起将在京师实验中学迎来新学期。8月27日，记者走进校园时，新教学楼已布置完毕，两校老师正携手为开学第一课做准备。

受强降雨影响，黑山小学原址出现安全隐患，8月6日开始筹划借址办学准备工作。与黑山小学相距不过500米的京师实验中学，成为黑山小学的新家，腾出16间教室，供小学16个班、557名学生使用。

当前，各科教师都在为开学做准备。“这几天，我们依托借址办学契机，开展九年一贯制课程研讨实训，以联合教研形式将两校师资、资源融合，打好协作办学基础。”黑山小学副校长毛莹说。

房山区琉璃河镇中心幼儿园中心园，紧邻大石河琉璃河河段，由于地势低洼，园内综合楼一层、后院所有班级教室曾全部被水浸泡，电子设备、教具等受损严重。记者采访时，教学楼的墙面高处位置还留有洪水浸泡过的痕迹。

“我们正全面升级改造，预计11月重建工程整体完工，明年春季学期实现开园。”园长王永涛说，为确保在新学期顺利开学，该园将192名幼儿周转分流到两所分园。

北京市教委有关负责人介绍，汛情发生以来，市教育两委第一时间深入受灾地区，对275所受灾学校逐一研究、综合会诊、精准施策，加快校舍清淤消毒、校园修缮恢复，做好分流学生安置和通勤方案。截至目前，所有受灾学校清淤消毒、房屋安全鉴定等工作均已完成，受损设施设备、图书资料已基本购置到位，需要分流安置的学生已逐一落实就读学校，将全部如期开学。

开学后，部分受灾学校班主任将带领学生走进水务、生态环境等单位场所，通过实践活动深入了解灾后重建工作。“目前，各项开学准备工作已经就绪，教师结合教学实训策划了丰富多彩的开学第一课，让学生安心开启新学期的学习和生活。”该负责人表示。

已开学地区教育教学秩序恢复，返校情况平稳

8月21日，是吉林省中小学校开学第一天，各学校结合自身特点，开展了多样的活动。汛情期间，舒兰市、榆树市等部分地区的中小学校受到了不同程度的损坏，但在各方共同努力下，部分受灾学校在当天与全省同步开学。

“有没有同学想来讲台前做一下这道题？”8月29日，记者来到舒兰青松中心校，在三年级二班的教室里，班主任孙艺瑄正讲解加法运算。新学期，这所学校的334名学生全部返校，教学工作正常有序开展。

然而，就在数天前，学校的操场还被淤泥覆盖。学校组织教职工在8月14日提前返校，进行校园清淤、基础设施恢复、环境消杀等工作。

“致敬一线抗洪抢险的人员，感谢关心援助灾区的大家。一起迎接阳光灿烂的美好明天！”三年级学生何昕桐在自己的手抄报里写下心得体会。开学后，为保护灾后学生心理健康，青松中心校充分利用学校“心灵驿站”和“心灵氧吧”，积极引导学生树立积极向上的价值观。

“培养学生自强不息、自力更生的意志是新学期的重要课题。”校长战永刚说，过去一周，学校开设了专门的课程，展示各方抢险救灾和修复重建的过程，并鼓励学生树立信心，对未来充满希望。

此外，记者从教育部了解到，黑龙江省多地受灾学校正加紧修复重建。在五常市，冲河中学、二河乡中学校等学校灾后维修、重建基本完成，两所学校基本可以保证秋季正常返校开学。在牡丹江海林市，当地教育部门已制定灾后恢复重建工作方案，全部受灾学校能够如期开学。

（张凌宇、周阳参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年08月31日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)