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39名香港大学生走进江西开展研学交流

2023年08月30日09:44 | 来源：中国新闻网
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原标题：39名香港大学生走进江西开展研学交流

　　“我特别喜欢这里的人文底蕴和历史文化，滕王阁和万寿宫特别有历史氛围”。28日，来自香港中文大学的梁咏荍说，她是第一次来南昌，希望以后能更多地了解江西的人文历史。

　　图为8月28日，交流营学生参观南昌滕王阁。吴思瑜 摄

　　走进南昌大学与师生交流互动，登上滕王阁感受“瑰伟绝特”之景，穿梭街头巷尾体验南昌“烟火味”……连日来，39名香港大学生来到江西开展为期五天的研学交流活动。

　　图为8月28日，交流营学生参观南昌大学校史馆。　吴思瑜 摄

　　“我一直在拍照记录南昌的美食和美景，真的很喜欢这边的氛围。”来自香港浸会大学的董美宁告诉记者，此次来到南昌研学交流十分兴奋，很期待后面井冈山的行程。

　　记者了解到，香港学子接下来将前往“革命摇篮”井冈山和“客家摇篮”赣州等地参观，实地感受不一样的江西风土人情和历史文化。

　　据南昌市西湖区委统战部副部长杨兴介绍，此次交流研学活动旨在让更多的香港同胞和青年学子到江西多走走、多看看，在红土地上深切感受时代精神伟力，体验江西山水之灵，不断促进赣港两地深化交流与合作，为助推江西融入大湾区建设，实现高质量发展作出更大的贡献。 (吴思瑜)

(责编：郝孟佳、熊旭)

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