国家教育行政学院教师工作与研究部

进入新发展阶段，谋划实施新一轮国家银龄教师行动计划（以下简称“银龄计划”）是以高质量教育推动高质量发展，服务教育强国建设的时代需求。对标新形势新要求，银龄计划充分发挥退休教师的有益补充、示范引领作用，以实际行动和实在成效确保党的二十大精神落地生根。

一是深入实施国家银龄教师行动计划，挖潜退休教师资源，强化现代化建设人才支撑。党的二十大把教育、科技、人才统筹安排、一体部署，极具战略意义和深远影响，是新时代新征程必须坚持的发展逻辑。中国式现代化所需的万千人才主要依靠学校教育，学校育人水平又主要由教师来支撑，必须建设高素质教师队伍，推动教育、人才深度融合。银龄计划与教育、科技、人才密切结合，为统筹推进教育强国、科技强国、人才强国建设提供高质量师资支撑，开辟人才发展新领域，塑造教育发展新动能。

二是积极实施国家银龄教师行动计划，激发老龄社会活力，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。党的二十大要求“加快老龄事业和产业发展”，积极应对人口老龄化已成为国家战略。然而，教育领域应对老龄化的政策举措还不充分。根据“七普”数据，当前我国低龄老年人口总量达1.5亿人，60岁以上从事教育的老年就业人口占比不到2%。银龄计划与积极应对人口老龄化战略紧密结合，双向推动全民终身学习：既着眼于激发银龄教师的“智慧红利”，使其老有所为、终身从教；又面向老年教育领域实施银龄计划，让更多老年人跟上时代步伐、自我实现。

三是全面实施国家银龄教师行动计划，加快建设高质量教育体系，促进教育公平。党的二十大提出“坚持以人民为中心发展教育，加快建设高质量教育体系”，为教育事业发展提出了新的更高要求。在人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾中，教育发展问题主要表现在区域、城乡、校际发展不平衡，中西部教育的理念、投入、标准等方面发展不充分，具体反映在基教、高教、职教等各个教育领域。银龄计划扩大实施覆盖面，鼓励各类退休教师利用专长、发挥余热，同时着眼于教育数字化转型开发计划的升级版，必将在促进教育公平和高质量发展中发挥更大作用。

四是完善实施国家银龄教师行动计划，强化政策支持保障，更好服务教育强国建设。党的二十大指出，“问题是时代的强音，回答并指导解决问题是理论的根本任务”。以往工作实践中，出现了银龄教师评价激励机制不完善、师资供求不均衡不充分、线上支援接受度低、对接保障水平弱等问题。《国家银龄教师行动计划》制定过程中，针对这些问题进行了细化研究，通过强化统筹协调、加强经费保障、完善政策支持、健全服务保障等举措，推动计划落实落地、行稳致远。

《国家银龄教师行动计划》提出，经过三年左右时间，银龄教师服务各级各类教育的工作体系基本健全，服务能力不断提升，政府主导、社会参与的银龄教师发展格局基本形成，数字化赋能水平不断增强，开放灵活的支教方式不断完善，全国银龄教师规模约12万人，在推动建设教育强国、积极应对人口老龄化、建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国中发挥明显作用。实现这一目标，需重点落实好四方面工作任务。

一是扩量增面，提质增效。银龄计划是发展的、务实的。新一轮银龄计划的显著特点是扩大实施范围，面向高等教育、职业教育、基础教育、终身教育、民办教育实施五大行动计划，统筹谋划、因类施策、增量发展。同时从推动数量规模向内涵质量升级，突出聚焦国家产业急需和重点发展领域，强调关注受援地区和学校的实际需求，以学科专业建设、师资队伍建设、学校管理制度与运行机制建设为重点，进一步提高受援学校的教学科研水平和师资队伍素质，为其长远发展奠定坚实基础。此外，依托数字化赋能增效，搭建银龄教师数据库和服务平台，数据互联互通、共享共用。

二是开放融合、共同配合。银龄计划是开放的、共建的。它从国家层面搭建起一个老有所为的广阔平台，面向海内外、面向各领域、面向全社会，公平招募、自愿参与、双向选择，支持长短结合、灵活多样的支教方式，鼓励乐于从教、有一技之长的退休人员支教支研，欢迎民办学校、行业企业等社会力量共同参与。这需要各级政府部门强化统筹协调，调动不同部门资源优势，共同推动建设一个纵向互动、横向互联、开放融合的行动体系。

三是以师为范，以文化人。银龄计划是时代的、民族的。在实施过程中，必将涌现一批为教育发展作出重要贡献的时代模范。要讲好新时代银龄教师故事，深入发现、积极宣传先进典型和感人事迹，充分展现可信可爱可敬的银龄教师形象。加快构建银龄教师计划叙事体系，全面总结、及时推广银龄计划工作经验和研究成果。打造银龄教师特色品牌，深入提炼、大力弘扬“退休不退教”的时代精神。发挥银龄教师在促进各族师生交往交流交融、引导学生成长和涵养家国情怀的重要作用，铸牢中华民族共同体意识。

四是加强支持，健全保障。银龄计划是温暖的、可靠的。新一轮银龄计划重视从生活保障向人文关怀提升，既强调满足银龄教师的生理需求和安全需求，又支持满足其爱与归属的需求，还响应了银龄教师的尊重需求和自我实现，更加健全服务保障，以“将银龄教师作为校外教师折算计入专任教师总数”等支持政策调动各方工作积极性，有力保障了计划落地落实。

聚天下银龄良师，建新时代教育强国。展望未来，国家银龄教师行动计划任务艰巨、使命光荣，必将有更多优秀教师、行业人才加入到银龄教师队伍中，也必将为加快建设教育强国，办好人民满意的教育作出新的贡献。

(责编：郝孟佳、熊旭)