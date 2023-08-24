刘志强

要不断释放人才红利、驱动产业发展，需要我们持之以恒提升职业教育水平，特别是让职业教育与产业发展相向发力

江苏苏州，职教园区入驻14所高职院校，在校师生近10万人，与智能制造、光电通信、生物医药等行业龙头企业密切融合，更好满足产业需求。

福建泉州，50所职业院校每年输出近5.6万名技术蓝领，毕业生多数留在当地就业，有效补充了民营企业大量中高端技术技能岗位。

四川宜宾，紧紧围绕动力电池、数字经济等主导产业组建了一批现代产业学院，不断集聚的人才资源助力当地成功抢滩数字经济新蓝海，走出一条产教城一体发展的新路子。

技能人才，产业发展不可或缺的生产要素。无论是一家家企业提升市场竞争能力，还是我国建设现代化产业体系，都离不开大批扎根生产一线的高技能人才。当前，我国技能人才总量超过2亿人，占就业人员总量的26%，其中高技能人才超过6000万人。看规模，总量不低，看比例，仍需努力。在一些发达国家，高技能人才在就业人员中的比例往往达到30%以上，而我国这一比例仍只有8%。总体看，培育高技能人才的任务还很艰巨。

培育高技能人才，职业教育是重要抓手。目前，我国已建成全球规模最大的职业教育体系，拥有1万多所职业院校、3000多万名在校生，蕴含着巨大的人才红利。近年来，在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职校毕业生。要不断释放人才红利、驱动产业发展，需要我们持之以恒提升职业教育水平，特别是让职业教育与产业发展相向发力。

一方面，从职业院校入手，紧紧围绕产业需求培养高技能人才，力求“以产定教、以产改教、以产促教”。首要的是优化职业院校专业设置，推动专业“跟着产业走、围着需求转”。这些年，新能源、新材料、人工智能等战略性新兴产业蓬勃发展，护理、康养、托育、家政等服务业市场需求不断扩大。职业院校要瞄准这些与日俱增的新需求，加快培养相关领域人才。随着钢铁、纺织、建筑等传统行业升级步伐越来越快，人才培养也要适应趋势性变化，及时更新教程。专业与产业联动调整，才能不断提高技能人才与产业需求的匹配度，为产业发展源源不断地输送优质人力资源。

另一方面，要让企业成为办学育人的重要主体，加快培育建设产教融合型企业。10多年前，福建一家锂电池生产企业为解决用工难题，投资设立了技师学院，实现了“校中厂、厂中校、前厂后校”。这些年，技师学院为这家企业和电子行业相关企业输送近3万名技能人才。企业负责人发现，这家学院培养的学生进入企业工作后，劳动生产率大幅提升，员工稳定率也更高。随着国家发展改革委提出“到2025年，建设培育1万家以上产教融合型企业”的目标，这种行之有效的做法还将在更大范围内得到推广。更多有实力的企业兴办职业院校，把员工培养前置到学校中，将有效降低人才培养的时间成本和经济成本，实现校企双赢。

围绕产业结构升级而“转”，随着市场需求转变而“动”，紧跟社会发展需要而“变”。推动教育和产业统筹融合、良性互动，将为建设人才强国、推动人口高质量发展带来有力支撑，也将为加快建设现代化产业体系、赢得国际竞争优势注入源源不断的动力。

《 人民日报 》（ 2023年08月23日 18 版）

(责编：李依环、熊旭)