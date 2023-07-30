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“强国复兴有我”主题志愿服务活动山东启动仪式举行

2023年07月30日00:40 | 来源：光明日报
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28日，由中宣部志愿服务促进中心、中国志愿服务联合会主办的“强国复兴有我”主题志愿服务活动山东启动仪式在菏泽市举行。此次活动旨在汇聚优质资源、专业力量向基层下沉，结对打造示范项目，提升当地志愿服务水平。

启动仪式上，与会人员为志愿服务项目孵化基地（山东）揭牌并为首批入驻项目颁发证书。中央音乐学院文艺宣讲志愿者进行现场展示交流，“大手拉小手”关爱儿童公益平台与当地结对建设体育文化交流基地、科普科幻教育基地，中医药志愿服务队、“医路有我”急诊急救志愿服务队、体育志愿服务队、农民书画志愿服务队介绍了项目情况。部分企业还捐赠了体育用品、常用药品等物资，支持志愿服务活动开展。

中国志愿服务联合会常务副会长孙志军说，推动志愿服务高质量发展，要组织志愿者走进基层，帮助基层培育一批扎下根、留得住、用得好的志愿服务队伍，还要着眼满足人民群众对美好生活新期盼，打造高质量、接地气的志愿服务项目，在服务群众中宣传群众、凝聚群众、引领群众。

据悉，从7月28日至8月1日，活动将组织来自医疗、文艺、体育、科技、非遗传承等领域的专业志愿服务队伍，走进菏泽、潍坊、威海等地城乡社区、新时代文明实践中心（所、站）、乡村学校少年宫、基层医院等场所，开展理论宣讲、文化文艺、体育健身、卫生健康、非物质文化遗产传承等系列志愿服务活动，以实际行动践行人民至上理念，让群众感受到温暖就在身边、美好生活就在身边。（记者赵秋丽、冯帆）

(责编：孙竞、李依环)

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