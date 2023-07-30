由中华全国总工会、中共北京市委、北京市人民政府共同主办，全总劳动和经济工作部、北京市总工会具体承办的第二届大国工匠创新交流大会暨大国工匠论坛，7月28日至30日在京举办。

据了解，大会以“匠心筑梦，技能报国”为主题，旨在大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励广大职工群众在以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的新征程上再立新功。全总会同央视发布的“大国工匠”，全国示范性劳模和工匠人才创新工作室领衔人，第七届全国职工优秀技术创新成果一、二等奖代表，全总推荐的国家科技进步奖获奖代表，首都各类创新工作室领衔人、职工代表等受邀参会。

大会主要包括展览和论坛活动。其中，展览设置大国工匠展区、全国总工会展区、创新工作室联盟专题展区、北京市总工会展区、产业工会展区、地区工会展区共六大展示交流区，集中展示大国工匠劳模和工匠人才创新成果、职工优秀技术创新及职工“五小”活动成果、巾帼工匠创新成果等内容，共展出职工创新成果1200多件，来自全国47个参展单位共500余名劳模工匠现场参展、交流互鉴。

论坛主要包括“顶尖科学家、卓越工程师、大国工匠交流论坛”、“巾帼工匠论坛”、“打造‘科里科气’的工匠”安徽分论坛、“匠心誉齐鲁 巾帼绽芳华”山东分论坛、“集智聚力蓄势赋能 产业工人共话创新”甘肃分论坛、“从‘上海师傅’到‘大国工匠’”上海分论坛、“弘扬新时代工匠精神 推动首都高质量发展”北京分论坛等七场活动。

大会将开展第三届北京大工匠表彰活动，28位第三届北京大工匠将首次集中亮相。前期，北京市总工会在全市范围内开展了第三届北京大工匠选树活动，经过征集候选人、确定职业（工种）及选树方式、通过比赛同台竞技、结果公示等环节，选树产生了28名北京大工匠。

目前，大会观众预约通道已开启，并依托“技能强国－全国产业工人学习社区”平台，进行《匠心逐梦云游展区》《中国工人蓝沙发》第二季、《工匠说》《对话：工匠人才培养之路》《工匠之夜》等5档直（录）播栏目，开展“热力值比拼”和“创新成果路演”线上互动投票活动，打造线上工匠盛会。（记者任欢）

(责编：孙竞、李依环)