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更好呵护少年儿童茁壮成长（大家谈·一起来想一起来干·新时代新征程新伟业）

2023年07月14日08:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　党的二十大报告提出，“保障妇女儿童合法权益。”少年儿童是祖国的未来，是中华民族的希望，儿童的健康成长需要全社会共同守护。本期大家谈，我们选刊3篇来稿，与读者共同探讨如何加强儿童权益保护，为少年儿童茁壮成长创造更多有利条件。

　　——编  者  

　　

　　加强少年儿童体育锻炼

　　北京市朝阳区  吴  月

　　身体是人生一切奋斗成功的本钱，体育锻炼是增强少年儿童体质最有效的手段。

　　在家庭教育中，父母应该根据儿童身心发展规律和特点，引导他们科学利用课余时间，开展适宜的体育锻炼。在校园里，要开足上好体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。此外，要保障校外体育活动时间，促进学生养成终身锻炼的习惯。

　　在一些地区，孩子们开展体育锻炼所需的场地、器材等条件保障有待加强。对此，要统筹好学校和社会资源。开展城市更新和社区建设时，要综合利用已有公共体育设施，把新建项目优先建在学校或其周边，以更好满足少年儿童开展体育活动的需要。

　　家庭、学校、社会凝心聚力、协同育人，让孩子们“长得壮壮的、练得棒棒的”，才能让他们更好地成长为建设祖国的栋梁之材。

　　让城市设施更加“友好”

　　河南省新乡市  王美华

　　近年来，不少地方从“1米高度看城市”，瞄准各年龄段儿童在公共空间遇到的“磕磕绊绊”，从衣、食、住、行、学、医、养、服各个场景入手，加快推进儿童友好空间建设。比如，儿童洗手台设定为50厘米高，幼儿不用踩凳子就能自己洗手；儿童专用垃圾桶70厘米高，方便孩子使用并学习垃圾分类；公交车儿童拉手140厘米高，小朋友举起手就能够到。这些举措，为儿童成长提供便利，有助于增强孩子们的自信心和幸福感。

　　儿童友好城市建设不仅要体现在“硬件”设施上，也应体现在“软件”配置上。儿童需要什么样的公共服务，儿童和家长往往最清楚。上海、深圳、南京等城市通过开展“儿童议事会”“小小民生观察员”等活动，让孩子们提出的合理意见在城市建设中落地生根。建设儿童友好城市，就应该让小朋友们充分表达对未来城市发展的想象与想法，同时广泛征集家长意见建议。

　　儿童是国家和民族的希望，关爱儿童就是在守护未来。希望更多城市从儿童视角去完善公共服务，愿每个孩子都能在“友好”的环境里茁壮成长。

　　保障少年儿童心理健康

　　湖南省常德市  徐  之

　　对少年儿童而言，心理健康与生理健康同样重要。近年来，心理健康问题已逐渐从成人、职业群体延伸至青少年群体，加强少年儿童心理健康教育已成为社会共识。

　　保障少年儿童心理健康，首先要提高重视程度和普及有关知识。心理健康教育应以预防为主，要通过各种渠道传播心理健康基本知识。当前，各地学校采取了一系列举措，推动少年儿童心理健康素养不断提升。比如，将心理问题筛查纳入健康体检内容，设置心理健康教育课程，配备心理咨询室，等等。提高少年儿童对心理问题的认识，引导少年儿童及时寻求专业帮助，有助于实现少年儿童心理问题早发现、早干预、早治疗。

　　也要看到，导致少年儿童心理问题的原因比较复杂，比如家庭关系、学业压力、人际交往等，仅靠学校的力量远远不够。目前我国能够帮助孩子预防早期心理问题的专门机构数量有限，一些家长应对孩子心理问题的意识和能力不足，要采取有力措施尽快织密少年儿童心理健康保护网。加大心理健康知识宣传力度，加快形成家庭、学校、专业机构等协同应对的格局，才能为少年儿童的心灵世界撑起一片晴朗天空。

　　《 人民日报 》（ 2023年07月14日 05 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)

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