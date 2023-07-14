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广西大学生暑期“三下乡” 助力儿童快乐成长

2023年07月14日08:48 | 来源：中国新闻网
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原标题：广西大学生暑期“三下乡” 助力儿童快乐成长

广西大学生暑期“三下乡”助力儿童快乐成长

　　图为大学生志愿者在组织孩子们参加体育健身活动。　廖光福　摄

图为大学生志愿者在组织孩子们参加体育健身活动。　廖光福 摄

　　图为大学生志愿者在组织孩子们参加体育健身活动。　廖光福 摄

图为大学生志愿者在组织孩子们参加体育健身活动。　廖光福 摄

　　图为大学生志愿者在组织孩子们参加体育健身活动。　廖光福 摄

图为大学生志愿者在教孩子们学跳绳。　廖光福 摄

　　图为大学生志愿者在教孩子们学跳绳。　廖光福 摄

图为大学生志愿者在组织孩子们参加体育健身活动。　廖光福 摄

　　图为大学生志愿者在组织孩子们参加体育健身活动。　廖光福 摄

图为大学生志愿者在教孩子们学跳绳。　廖光福 摄

　　图为大学生志愿者在教孩子们学跳绳。　廖光福 摄

　　7月13日，在广西河池市罗城仫佬族自治县“广西青空间”青少年综合服务点，来自广西民族大学的暑期“三下乡”大学生志愿者在组织孩子们参加体育健身活动。

　　暑假以来，广西民族大学的14名大学生来到罗城县“广西青空间”青少年综合服务点开展暑期“三下乡”志愿服务社会实践活动。活动中，大学生志愿者们通过开设思想教育、科学普及、禁毒教育、体育健身、兴趣培养等公益课堂，帮助外出务工及“上班族”家庭解决暑假“带娃难”的问题，让孩子们度过一个安全、充实而有意义的暑假。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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