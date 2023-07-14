原标题：安徽肥西：幼儿暑托班 快乐过暑假

在肥西县山南镇中心幼儿园，孩子们在老师的指导下学习椅子舞。 陈家乐 摄

在肥西县山南镇中心幼儿园，孩子们在老师的指导下做彩色泥塑。 陈家乐 摄

在肥西县山南镇中心幼儿园，孩子们在老师的指导下作画。 陈家乐 摄

在肥西县山南镇中心幼儿园，孩子们在玩布洞投球游戏。 陈家乐 摄

在肥西县山南镇中心幼儿园，孩子们在玩滚铁环游戏。(无人机照片) 陈家乐 摄

在肥西县山南镇中心幼儿园，孩子们在做彩色泥塑。 陈家乐 摄

在肥西县山南镇中心幼儿园，孩子们在玩滚铁环游戏。 陈家乐 摄

在肥西县山南镇中心幼儿园，孩子们在玩布洞投球游戏。 陈家乐 摄

7月13日，在安徽省肥西县山南镇中心幼儿园，孩子们正在老师的陪伴下作画。

暑假期间，为减轻家长负担，有效缓解暑期幼儿“看护难”问题，肥西县各幼儿园举办暑期幼儿托管班，为3岁至6岁幼儿提供陪伴阅读、绘画、手工制作、多彩游戏等综合服务，让孩子们度过一个快乐充实的暑假。

(责编：郝孟佳、孙竞)