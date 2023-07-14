本报记者 丁雅诵

数据来源：教育部

制图：汪哲平

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日前，教育部发布2022年全国教育事业发展统计公报。一系列数字背后，各级各类教育取得显著成效，教育强国建设迈出铿锵步伐。

教育是国之大计、党之大计。教育部日前发布2022年全国教育事业发展统计公报，公报显示，全国共有各级各类学校51.85万所，各级各类学历教育在校生2.93亿人，专任教师1880.36万人。公报数字背后，各级各类教育取得显著成效，教育强国建设迈出铿锵步伐。

保证每个孩子平等受教育机会

各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平

“能和孩子朝夕相处，不用把孩子留在老家，我们全家都很开心。”在山东济南打工的李女士，前不久把女儿从江西接到身边，并顺利入读了附近的优质公办学校。

在山东，以居住证为主要依据、以流入地和公办学校为主的随迁子女就学保障政策愈发健全。去年，山东省进城务工人员随迁子女在公办学校就读或通过政府购买学位安置率达到96.09%，且在指标生分配、评优推先等方面，与本地户籍学生享受同等待遇。

教育公平是社会公平正义的基石。公报数据显示，2022年，普惠性幼儿园在园幼儿占全国在园幼儿的比例89.6%；义务教育阶段在校生中进城务工人员随迁子女1364.68万人；特殊教育在校生达91.85万人……一组组数据，见证着教育公平的阳光洒在每一个适龄儿童的身上。

“中央通过财政转移支付、实施重大专项工程等，大力支持中西部和农村地区教育；深入推进义务教育免试就近入学和‘公民同招’等，保障每一个孩子公平的就学机会；建设智慧教育平台，促进优质教育资源广泛共享。种种举措，让人民群众切实享受到教育发展带来的红利。”中国教育学会副会长、上海教育学会会长尹后庆表示。

2022年，学前教育毛入园率89.7%，九年义务教育巩固率95.5%，高中阶段毛入学率91.6%，高等教育毛入学率达到59.6%。这些数字表明，我国各级教育普及程度达到或超过中高收入国家平均水平，国民素质得到显著提升。

教育事业取得的成就，离不开党中央、国务院关于优先发展教育事业、优先保障教育投入的决策部署。2022年全国教育经费总投入为61344亿元，比上年增长6%，国家财政性教育经费投入占GDP比例连续十年保持在4%以上。教育部相关负责人表示，要充分发挥教育投入在教育强国建设中保发展、推改革、促公平、提质量的政策导向作用，把教育优先发展落到实处。

从“有学上”到“上好学”

推进高质量发展，建设高素质教师队伍

在江苏省锡山高级中学，学习是件有趣的事。在项目实验室，学生们用实验实证假设、用数据表达结论，像科研人员一样探索研究；在“高端法务”“经典戏剧”课程中，围绕某一主题，大家畅所欲言、各抒己见；在“匡园社街”，学生们在邮局、银行、诚信超市等模拟学习空间，参与校园公共事务管理……

“以健全的课程体系为支撑，以深化教学改革为动力，减轻学业负担、提高教学质量、促进有效学习，高中阶段教育正向着内涵式、高质量发展，向着促进学生全面而有个性发展。”江苏省锡山高级中学原校长唐江澎说。

从“有学上”到“上好学”，如今，高质量发展，成为各级各类教育的关键词。

——办学条件进一步改观，学生成长环境得到改善。2022年，义务教育和高中阶段体育运动场（馆）面积达标学校、体育器械配备达标学校、音乐器材配备达标学校、美术器材配备达标学校、理科实验仪器配备达标学校比例比上年均有提高。56人以上大班和超大班均比上年有所减少。

——教师结构不断优化，教师整体学历持续提高。2022年，全国各级各类专任教师比上年增加35.98万人。全国义务教育阶段本科以上学历专任教师比例为81.02%，普通高中本科及以上学历专任教师比例为99.03%，中等职业学校本科及以上学历专任教师比例为94.86%，高等教育研究生学历专任教师比例为68.69%。

——优质资源共建共享，教学质量稳步提升。国家中小学智慧教育平台资源总量达5.04万条，其中课程教学资源覆盖30个教材版本、446册教材。国家高等教育智慧教育平台上线慕课数量超过6.45万门，注册用户4.24亿。

“大力推进义务教育优质均衡发展，更加注重落实全面发展的教育理念，更加注重提升学校建设标准化水平，更加注重建设高素质教师队伍，才能更好满足人民群众‘上好学’的美好愿望。”教育部基础教育司司长田祖荫表示。

提供人才和智力支撑

教育服务国家战略和区域发展的能力显著增强

前不久，在全国职业教育活动周现场，山东科技职业学院机电一体化技术专业学生展示的智能制造生产线综合调试技术、高级礼服立体裁剪和手工造花技术等，让人眼前一亮。

“围绕制造业高端化智能化绿色化发展，学校建设智能制造专业集群，制造类专业半数毕业生就业于潍柴动力等知名企业，为服务先进制造业强省建设作出积极贡献。”山东科技职业学院党委书记郑德前说。

公报数据显示，2022年，各种形式的高等教育在学总规模4655万人，比上年增加225万人。高等教育毛入学率59.6%，比上年提高1.8个百分点。普通本科学校校均规模16793人，本科层次职业学校校均规模19487人，高职（专科）学校校均规模10168人。

与党和国家事业发展同频共振，如今，教育服务国家战略和区域发展的能力显著增强。

在深化卓越人才、紧缺人才培养方面，新工科、新医科、新农科、新文科建设大力推进。目前，12个未来技术学院与50余家科研院所、100余家龙头企业、高新企业深入合作，加快凝练前瞻性未来技术方向；碳储科学与工程、生物育种科学、可持续能源等“四新”专业，为产业高质量发展注入新动力。

在面向市场、服务产业方面，职业教育适应性显著增强。2022年，职业本科在校生22.87万人，比上年增加9.94万人；高职（专科）在校生1670.90万人，比上年增加80.80万人。全国职业学校开设的专业，基本覆盖国民经济各领域。在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校毕业生。

在瞄准关键领域、培养高层次人才方面，研究生教育改革发展稳步迈进。2022年，研究生招生124.25万人，比上年增加6.60万人，增长5.61%，其中博士生13.90万人，硕士生110.35万人，为党和国家事业发展提供了有力人才支撑。

教育部高等教育司副司长武世兴表示，下一步将系统性、整体性、协调性推进高等教育改革创新，全面提升人才自主培养能力，支撑引领经济社会高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年07月14日 07 版）

(责编：牛镛、胡永秋)