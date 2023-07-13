人民网北京7月13日电 近日，2023希沃公益行·千里课堂捐赠仪式暨“共上一堂醒狮课”开课仪式正式启动。

广州市花都区秀全外国语学校、喀什地区疏附县第一中学分别获赠数字化教学设备，建立起常态化课程帮扶机制，师生们可通过该设备解决舞龙舞狮课线上授课及互动、录课、听课、评课等远程问题。

引入数字化教学设备

助力广州、喀什两地共上传统文化课

近年来，喀什地区疏附县中小学在广州援疆力量的支持下全面推广中华传统文化进校园工作，已构建了中华优秀传统文化课程体系，涵盖书法、国画、醒狮等文化，让孩子们从内心树立起文化自信，增强对中华文化的认同感与归属感。广州援疆工作队将广东非物质文化遗产舞龙舞狮项目引进南疆地区，积极打造“龙狮文化”润疆工作特色品牌，取得了显著成效。

广州市花都区秀全外国语学校教师魏开源与疏附县第一中学的师生们互动。

在广州援疆队的大力支持下，疏附县第一中学已培养了300余名“龙狮文化”传承者。2022年，学校成功创建了县级“龙狮文化工作室”。

在此背景下，希沃公益行将希沃交互智能平板、希沃移动录播等数字化设备及技术，应用在课堂教学场景中，让广州、喀什的孩子们相隔千里，也能共上一堂“醒狮课”“舞龙课”等中华文化课。

疏附县第一中学党总支书记马晓军表示，“龙狮文化”在疏附县落地生根，能帮助孩子们有形有感铸牢中华民族共同体意识。

“共上一堂醒狮课”落地

增进广州、喀什两地情感交流

“同学们，第一个动作是抱拳礼。”通过希沃移动录播的镜头，广州秀全外国语学校的体育老师魏开源正同时给疏附县第一中学、秀全外国语学校的孩子们上舞狮课程。捐赠仪式结束后，第一堂醒狮课正式开课，课程主要内容为抱拳礼和中架舞狮。

开课仪式现场，疏附县第一中学舞狮队的醒狮表演。

从大屏幕中可以看见，两地的孩子们同时学习着“抱拳礼”，还时不时互动，行“抱拳礼”。课堂上，疏附县第一中学的舞狮队成员还给广州的孩子们进行了精彩的醒狮表演。只见几位少年舞着狮头一跃而上，将醒狮的形态、动作表演得惟妙惟肖，让现场观众、屏幕另一边的孩子们鼓起了掌。

疏附县第一中学学生伊尔夏提·吐达吉说：“学校里有很多同学都特别喜欢舞龙舞狮的表演，我打算好好学习舞龙舞狮表演，发扬中华传统文化。”

广州市教育基金会副理事长刘定锐表示，希望通过广泛的合作与共建、数字化技术的引入，为更多边疆地区的学校提供优质的教育资源，推动乡村教育的均衡发展，助力乡村振兴。

希沃公益行项目自2016年启动以来，致力于以数字技术改善乡村学校教学环境建设，助力教育优质均衡发展。七年间，希沃公益行累计为935所学校捐赠信息化教学设备，受益教师4.5万名，受益学生超63万名。

(责编：郝孟佳、熊旭)