人民网北京7月4日电 （记者郝孟佳）近日，北京理工大学公布2023年本科录取通知书。录取通知书以《未来有“理”》为主题，融入科幻元素的界面设计，让这封录取通知书更具“未来感”，也象征着学子们即将开启美好未来。

据介绍，录取通知书最外层PVC壳套采用了厚重的红色，彰显着北理工的红色基因，透明质感下隐约浮现的是极具科幻感的银灰色外壳，象征着充满未知的未来，镭射图案构成了一扇神秘“门”，取下可拆卸的校徽便可开启北理工“元宇宙”世界，打开自己的未来之门。

打开外壳后，元宇宙二维码呈现眼前，每一位收到录取通知书的学子都可以通过扫描二维码的方式进入北理工“元宇宙”空间，沉浸式游览北理工数字校园，体验前沿的科技力量。

记者了解到，“北理工元宇宙”是元宇宙技术在国内教育领域的一次大规模应用，包含北京理工大学延安老校区、良乡校区数字校园，数字校园1:1还原了北京理工大学良乡校区，总面积达5平方公里，包括徐特立图书馆、行政楼、北湖等地标。