人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

中外媒体探访西藏寄宿制学校

2023年06月23日08:45 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：中外媒体探访西藏寄宿制学校

　　中新社山南6月22日电 题：中外媒体探访西藏寄宿制学校

　　中新社记者 赵朗

　　近日，在第五届中国西藏旅游文化国际博览会举行前后，国务院新闻办组织由15家媒体组成的中外媒体采访团实地探访山南市第二高级中学，了解西藏寄宿制学校。

　　山南市第二高级中学副校长达瓦次仁介绍，该校2019年被评为西藏自治区级示范性高中，面向全区招生，山南市本地学生约占全校学生逾一半，除去高三毕业生，有1400余名学生，94%为农牧民子女。虽然是寄宿制学校，个别住得离学校近的学生选择走读。

　　此行，中外媒体采访团参观了学校体育馆、阅览室、学生宿舍，观摩了藏文课、课间操，与教师、学生进行了深入交流。

　　在藏文书法教室，学生们正在认真练习书法。老师多吉次仁教授藏文课已有18年，是西藏自治区书法家协会会员，他介绍，藏文书法社团约有四五十名学生，学生会在课余时间过来自由练习。

　　墙上挂着显眼的藏文标语，多吉次仁解释，写的是“写好字，做好人”。他说，从这里走出的学生有些也成为西藏自治区书法家协会会员，并获得不同等级的书法比赛奖项。

　　达瓦次仁说，除了藏文书法社团，学校还有藏戏、扎念琴、美术、锅庄等7个兴趣社团。

　　据了解，从2012年起，西藏将农牧民子女从幼儿园到高中的教育全部纳入包吃、包住、包学费“三包”免费教育范围，也就是说西藏部分农牧区学校实行寄宿制，由学生本人和家长自愿选择报考入读，帮助学生到条件相对更好的地区共享优质教育资源。

　　达瓦次仁说，学生食堂早餐一般提供馒头、包子、麻团、稀饭等，中晚餐也提供荤菜4个菜品。周末和节假日放假休息，学生们可以去购物、逛街或回家。

　　采访中，全校学生在操场上展示了民族特色舞蹈改编的课间操，融合了安徽巢湖民歌以及拉萨囊玛、日喀则堆谐、阿里炫舞、那曲锅庄、昌都弦子、林芝达谐、山南果谐西藏7市地特色乐舞，推广已有4年。舞步时而欢快、时而缓慢，律动间洋溢着青春活力，中外记者不断用镜头记录下这一刻。

　　课间操结束后，中外记者们采访了领操的学生拉松。新加坡《联合早报》记者向他询问了喜欢的课程、想考的大学、父母职业等问题。

　　拉松回答：“家在那曲比如县，父母都是牧民，这里是山南最好的高中，最喜欢的课程是藏文和语文，想考西藏大学，梦想成为一名歌手。”言语间，拉松有些腼腆。

　　学生扎西玉珍最喜欢藏文课，成绩也是所有科目中最好的，平常喜欢诗歌朗诵。她说，同学之间也会讲藏语，不过因为地方差异，其他方言藏语会有些听不懂。从小学一年级开始学习汉语，到六年级已经说得很流利了。

　　采访当日，援藏教师也为大家进行了讲解。达瓦次仁介绍，学校目前有20名援藏教师，自2016年“组团式”教育援藏以来，学校的管理理念和教学管理均有很大提升。

　　采访中，路透社记者向援藏教师汪杰洁了解援藏感受、家庭、援藏后计划等情况。他说：“从老家安徽滁州自愿报名援藏，来之前家里人都很支持，很喜爱这里的学生，每年寒暑假可以回家，前不久孩子刚出生，三年援藏结束后将回到老家继续教书。”

　　他坦言，西藏发展比想象中好，生活条件也不错，藏族同胞热情，很喜欢这段援藏经历。

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部