原标题：中外媒体探访西藏寄宿制学校

中新社山南6月22日电 题：中外媒体探访西藏寄宿制学校

中新社记者 赵朗

近日，在第五届中国西藏旅游文化国际博览会举行前后，国务院新闻办组织由15家媒体组成的中外媒体采访团实地探访山南市第二高级中学，了解西藏寄宿制学校。

山南市第二高级中学副校长达瓦次仁介绍，该校2019年被评为西藏自治区级示范性高中，面向全区招生，山南市本地学生约占全校学生逾一半，除去高三毕业生，有1400余名学生，94%为农牧民子女。虽然是寄宿制学校，个别住得离学校近的学生选择走读。

此行，中外媒体采访团参观了学校体育馆、阅览室、学生宿舍，观摩了藏文课、课间操，与教师、学生进行了深入交流。

在藏文书法教室，学生们正在认真练习书法。老师多吉次仁教授藏文课已有18年，是西藏自治区书法家协会会员，他介绍，藏文书法社团约有四五十名学生，学生会在课余时间过来自由练习。

墙上挂着显眼的藏文标语，多吉次仁解释，写的是“写好字，做好人”。他说，从这里走出的学生有些也成为西藏自治区书法家协会会员，并获得不同等级的书法比赛奖项。

达瓦次仁说，除了藏文书法社团，学校还有藏戏、扎念琴、美术、锅庄等7个兴趣社团。

据了解，从2012年起，西藏将农牧民子女从幼儿园到高中的教育全部纳入包吃、包住、包学费“三包”免费教育范围，也就是说西藏部分农牧区学校实行寄宿制，由学生本人和家长自愿选择报考入读，帮助学生到条件相对更好的地区共享优质教育资源。

达瓦次仁说，学生食堂早餐一般提供馒头、包子、麻团、稀饭等，中晚餐也提供荤菜4个菜品。周末和节假日放假休息，学生们可以去购物、逛街或回家。

采访中，全校学生在操场上展示了民族特色舞蹈改编的课间操，融合了安徽巢湖民歌以及拉萨囊玛、日喀则堆谐、阿里炫舞、那曲锅庄、昌都弦子、林芝达谐、山南果谐西藏7市地特色乐舞，推广已有4年。舞步时而欢快、时而缓慢，律动间洋溢着青春活力，中外记者不断用镜头记录下这一刻。

课间操结束后，中外记者们采访了领操的学生拉松。新加坡《联合早报》记者向他询问了喜欢的课程、想考的大学、父母职业等问题。

拉松回答：“家在那曲比如县，父母都是牧民，这里是山南最好的高中，最喜欢的课程是藏文和语文，想考西藏大学，梦想成为一名歌手。”言语间，拉松有些腼腆。

学生扎西玉珍最喜欢藏文课，成绩也是所有科目中最好的，平常喜欢诗歌朗诵。她说，同学之间也会讲藏语，不过因为地方差异，其他方言藏语会有些听不懂。从小学一年级开始学习汉语，到六年级已经说得很流利了。

采访当日，援藏教师也为大家进行了讲解。达瓦次仁介绍，学校目前有20名援藏教师，自2016年“组团式”教育援藏以来，学校的管理理念和教学管理均有很大提升。

采访中，路透社记者向援藏教师汪杰洁了解援藏感受、家庭、援藏后计划等情况。他说：“从老家安徽滁州自愿报名援藏，来之前家里人都很支持，很喜爱这里的学生，每年寒暑假可以回家，前不久孩子刚出生，三年援藏结束后将回到老家继续教书。”

他坦言，西藏发展比想象中好，生活条件也不错，藏族同胞热情，很喜欢这段援藏经历。

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