人民网北京6月21日电 （记者孙竞）20日，由北京市委教育工委、北京市教委主办，北京教育融媒体中心、北京市青少年法治教育中心承办的“与法同行 共护未来”北京教育系统未成年人保护法宣传月现场活动举行。活动上，由北京市委教育工委、北京市教委牵头的北京市未成年人保护宣教联盟正式宣布成立。

记者了解到，联盟首批成员包含北京市公安局、北京市人民检察院、北京市高级人民法院、北京市司法局、北京市委社会工委市民政局、全国青少年法治教育实践基地、北京教育融媒体中心等近50家单位。

北京教育系统未成年人保护法宣传月现场活动。主办方供图

教育部政策法规司司长邓传淮指出，在未成年人保护工作体系中，学校是重要阵地。教育系统要以更加有力的举措推动未成年人学校保护工作高质量发展，强化制度落实，强化工作合力，强化权益保护，强化法治教育。要深入开展青少年宪法法治教育，引导孩子们从小树立法治意识，培育法治思维，依法维护自身权益。实践基地要主动对接、积极服务北京市未成年人保护和青少年宪法法治教育工作。同时，要扎实开展形式多样的法治宣传教育，不断为遵法学法守法用法在全社会蔚然成风作出新的贡献。

北京市委教育工委委员、市教委副主任孙其军表示，面对日益复杂的未成年人保护工作形势，应义不容辞地肩负起未成年人保护这一政治责任、法律责任和组织责任。要聚焦问题突出领域和工作薄弱环节，树牢底线思维，找准开展未保工作的着力点；要厉行法治，依法担好未成年人保护职责；要社会共治，全力贯通未成年人保护强大合力。

北京教育系统未成年人保护法宣传月现场活动。主办方供图

据悉，为推动北京市未成年人保护工作迈向更高水平，今年6月，北京市教育两委以《北京市未成年人保护条例》正式施行为契机，在全市中小学启动了“未成年人保护法宣传月”系列活动，深入学习未成年人保护法律法规，取得了积极成效。

(责编：李依环、熊旭)