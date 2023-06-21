一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月21日电 16日，塔里木大学举行2023届毕业典礼暨学位授予仪式，塔里木大学党委书记赵光辉作主题演讲，寄语毕业生要用担当激扬青春，用奋斗成就未来。

赵光辉对同学们提出四点希望：一是要坚定信念、胸怀家国，用担当激扬青春；二是要自信果敢、不惧风雨，用奋斗成就未来；三是要勇于创新、追求卓越，用执着乘风破浪；四是要自强不息、明德向善，用大爱拥抱世界。（李依环、实习生郑舒怡）

塔里木大学党委书记赵光辉在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下为塔里木大学党委书记赵光辉《用担当激扬青春，用奋斗成就未来》讲话节选——

仲夏之时、万物并秀。老水塔边上的天山祥云百花争艳，满校园的沙枣花香气四溢，让塔大的夏天成为最缤纷的季节。空气中洋溢着莘莘学子的欢声笑语，充满了青春挥洒的丰收喜悦，交织融汇成了校园里最迷人的风景。今天，我们怀着无比喜悦的心情，在这里隆重举行2023届毕业生毕业典礼，向5211名毕业生同学表示最热烈的祝贺，向辛勤培育你们的师长、父母和亲友致以最诚挚的感谢。

学校今年共有4633本科生毕业，571研究生毕业，7名博士生毕业。在你们其中有529名同学考上了硕士研究生；1672名同学选择留疆工作；一部分同学携笔从戎，参军入伍；还有部分同学将回到自己的家乡，用自己所学的专业技能为建设美丽家乡作出自己的贡献。你们用青春行动深刻践行着胡杨精神，把青春力量尽情播撒在国家富强、民族复兴的征程上。学校真心为你们感到高兴，感到自豪。我提议，让我们用掌声为自己的选择、自己的青春喝彩。

当然，还有更多同学的先进事迹，来不及一一点出。这几年，大家都在各领域、各赛道努力奋斗、披荆斩棘，谱写了大学生涯的精彩华章，我要为你们点赞，你们都是塔大永远的骄傲。

光阴流转，时光荏苒。几年来，你们与祖国共奋进、与学校同前行。奋进中国的日新月异、欣欣向荣，为你们的人生增添了无限可能：我们感受了中国共产党成立100周年积蓄的磅礴伟力，见证了我国全面建成小康社会的繁荣景象；北京冬奥会的圆满成功让中国人在国际舞台上更加自信，党的二十大胜利召开为新征程擘画了蓝图；神舟飞天、蛟龙入海、祝融探火、北斗组网让全体中华儿女倍感振奋。同学们，在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，你们生逢其时、重任在肩。你们成长在生机勃发的新时代，你们的未来充满了无限可能。

几年来，同学们也用自己的青春和才华建设塔大、装点塔大、感动塔大，学校与你们一道，度过了一段不平凡的时光：这几年学校发生了翻天覆地的变化，学校办学规模翻了一番，预计到今年秋季在校学生规模将突破三万人，创历史新高；学科专业实现飞速增长，本科专业数增加至85个，硕士学位授权点增加至23个，学科整体实力明显增强；校园面积实现翻番，通过不懈努力，我们建成了新校区（东扩区），预计明年年底学校东扩区四期全部完工并投入使用，校舍面积新增55.31万平方米，相当于再建了一个塔大。学校科研实力显著提升，获批国家社科基金重大项目，实现建校以来历史性突破。学校成功进入省部共建高校，获教育部实质性支持，在全国高校中学校综合实力和办学水平不断跃升。作为唯一荣获“全国脱贫攻坚先进集体”的高校，受到党和国家的隆重表彰，这份荣誉属于一代又一代同心同德、努力拼搏的全体塔大人，是我们共同的光荣。

在全面建设社会主义现代化强国的新征程上，实现中华民族伟大复兴的历史接力棒已经传到你们手上。塔里木大学作为西部特别是南疆的一所综合性大学，地位特殊、使命重大，前景广阔、未来可期。同学们作为胡杨青年，身处伟大的新时代，你们当以奋进姿态与祖国同行、以创新精神与时代同频、以自信自立与母校同心，踔厉奋发、勇毅前行。在离别之际，对同学们提出几点希望：

一是希望同学们坚定信念、胸怀国家，用担当激扬青春。 “00后”的你们，生逢盛世，“两个一百年”交汇期与个人成长黄金期高度契合，这是当代青年的“大任天降”。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，置身于伟大的历史洪流，同学们应当厚植家国情怀，逐梦星辰大海。世界上最快乐的事情，莫过于为理想而奋斗。世界上最有意义的事情，莫过于将个人奋斗融入国家发展。希望你们永远以胸怀祖国情怀，以民族复兴大任为己任，永远是同心向党、奔赴远方的时代弄潮儿。希望你们传承塔大红色基因，赓续红色血脉，让个人理想与国家发展同频共振，与人民同心、与国家同向、与时代同行。

二是希望你们自信果敢、不惧风雨，用奋斗成就未来。天当房、地当床、田野当课堂，手拿笔、肩扛锄、大地写文章，这是老一代塔大人求学的真实写照。六十多年过去了，条件变的越来越好了，但塔大人身上的胡杨精神却一直延续下来了。这几年的求学时光大家一定对胡杨精神有了更加深刻的理解和认识，艰苦奋斗、自强不息、扎根边疆、甘于奉献是胡杨精神最本质的内涵。胡杨公主、红枣公主、羊教授，一代代塔大人克服种种困难，用执着的坚守在大漠戈壁书写了不平凡的历史，不断为胡杨精神增添新的注脚。希望你们向他们学习，都能秉承胡杨精神，不管遇到什么困难，向阳而生。在未来的工作生活中勇于担当，面对危机敢于挺身而出，面对困难敢于迎难而上，面对歪风邪气敢于坚决斗争。用激流巨浪里永不言弃的拼搏，崎岖长路上风雨无阻的跋涉，努力创造“越磨砺、越奋斗、越出彩”的未来，成为走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者。

三是希望你们勇于创新、追求卓越，用执着乘风破浪。你们经历了史上最难就业年、最难深造年。百舸争流，奋楫者先；千帆竞渡，勇进者胜。科技日新月异，但创新永无止境。同学们要学会于焦虑下沉静，找到自己的热爱，相信坚持的力量，一步一个脚印向前迈进；要保持终身学习和思考的热情，敢于接受挑战，敢于创新创造，在任何环境中给自己找到发光发亮的位置；要学会合作，将玻璃心打磨为钻石心，在事上练，在工作中练，在共生中实现蜕变升华。作为新时代胡杨青年，你们身上从来不缺少坚持不懈的努力，希望你们始终以时不我待的紧迫感、只争朝夕的使命感，追求解放思想不停歇、敢为人先开新局的精神境界，矢志做科技自立自强的探索者，在开拓创新中成就事业、追求卓越。

四是希望你们自强不息、明德向善，用大爱拥抱世界。人生的道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步，特别是年轻的时候。面向未来，无论你们想要追求多么宏大的梦想、即将面临多么艰难的处境，大家都要心有所畏、言有所戒、行有所止，懂得珍惜、懂得感恩、懂得回报，多一分温情、少一些冷漠，多一份友好、少一些尖刻，多一份真心、少一些虚伪。永远做一个正直善良的人、做一个诚实守信的人、做一个忠诚孝顺的人，在社会上赢得尊重、在岗位上值得信任、在家庭里可以依靠。

凡为过往，皆为序章。此后无论山高水长，趁青春，去努力，愿你们远行跃入人海，奔赴星辰，一路繁花似锦，归来仍是少年。衷心祝愿全体毕业生鹏程万里、前程似锦，用无悔奋斗书写青春华章。

(责编：郝孟佳、熊旭)