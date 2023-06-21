一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月21日电 “大工最大的价值、最高的成就，就是把你们培养成国家所需的优秀人才。”19日，大连理工大学举行2023年毕业典礼。中国科学院院士、大连理工大学校长贾振元发表题为《心怀家国 勇毅前行 做新时代幸福大工人》的讲话，勉励同学们要心怀家国、志存天下，脚踏实地、履践致远，风雨无惧、勇毅前行。

“大工培养的学生从来不只是为了自己丰衣足食，而是要担当社会责任、服务国家、造福人类。面向未来，我希望你们传承大工精神传统，肩扛时代重任、做幸福大工人。”贾振元说。（李依环、实习生张婉柔）

大连理工大学校长贾振元在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下为大连理工大学校长贾振元《心怀家国 勇毅前行 做新时代幸福大工人》讲话节选——

亲爱的同学们，各位老师、家长们：

大家上午好！

今天，我们在这里隆重举行大连理工大学2023年毕业典礼，共同见证6287名本科生和5207名研究生圆满完成学业！在此，我谨代表学校，向全体毕业生同学们表示最热烈的祝贺！向悉心培育你们的老师表示最崇高的敬意！向对学校工作给予大力支持的家长和社会各界朋友们表示最衷心的感谢！

这几天，校园格外热闹。学校以精彩纷呈的活动，送别又一届学子。此时此刻，第一次以校长的身份在毕业典礼上致辞，看到台下这么多毕业生即将奔赴广阔天地，我的“幸福值”瞬间被拉满。大工最大的价值、最高的成就，就是把你们培养成国家所需的优秀人才。这几年，学校始终以你们的成长为中心，以卓越大工、魅力大工、幸福大工引领学校加速跑；入选第二轮“双一流”建设，用更卓越的办学实力赋能你们求知问真；办好文化节、运动会，丰富你们精神生活；改造住宿条件、提高餐饮质量，优化你们成长环境……所有的一切都是为了成就今天的你们。

我相信，今天的你们，一定不后悔当初之所选。离校前到南门再拍一张“连理”照、到食堂再吃一顿饭、到教室再开一次班会……这些，既是对青春岁月的不舍告别，更饱含了你们对母校的深情厚谊。在大工校园发生的点点滴滴，一定会在以后的人生岁月中被反复提及；融入到血脉中的大工精神，将铭刻在你们今后的事业之中！

我相信，今天的你们，一定没有辜负大工时光。在“互联网+”“挑战杯”等科技竞赛中，在运动会、峰岚杯等文体舞台上，在生产实习、社会实践等第二课堂中，总能看到你们青春自信的面孔，总能听到捷报频传。坐在台下的你们，几年拼搏终成自己喜欢的模样。此时此刻，让我们用最响亮的掌声，向你们致敬、向青春致敬!

我还相信，今天的你们，一定意气风发、踌躇满志。一代代大工学子就是从这里出发，到广阔的世界中去追求梦想、追求事业，在服务党和国家的事业中成就自身的幸福。今天，时间的拨盘来到了你们这一届毕业生。我相信，你们跟我一样，此时此刻也是幸福的：你们为青春岁月写下了一个注脚，踏上了逐梦未来、逐梦幸福的人生新旅程！

同学们，这几年，我们共同见证和庆祝建党百年、第一个百年奋斗目标的实现、党的二十大胜利召开等重大历史时刻，深刻感受到了伟大祖国的日益强盛，也树立了自豪感、自信心。迈向中国式现代化新征程，我们还要经历更重要的历史时刻，今后的你们不仅是强国建设的见证者，更是年富力强的贡献者。大工培养的学生从来不只是为了自己丰衣足食，而是要担当社会责任、服务国家、造福人类。面向未来，我希望你们传承大工精神传统，肩扛时代重任、做幸福大工人。

临别之际，我提三点期望，与大家共勉：

一、幸福源自事业，希望你们心怀家国、志存天下

今天，在中华大地上正在开展一场史无前例的实践创造，建设中国式现代化，创造人类文明新形态。这一事业、这一文明，属于中国，也属于世界。青年历来是国家的栋梁、民族的希望。向这一伟业进军，你们不仅仅是“剧中人”，更要当“剧作者”，为之奋斗、为之付出、为之奉献。在为国家、为民族、为世界的奉献中，收获成就感、找到价值感，这样的幸福是最大的幸福，国家会铭记、人民会铭记、历史会铭记。

大工人骨子里就有心系家国的精神基因，在国家和民族所需之处、急需之时，总能看见大工人挺身而出。你们的学长，中国载人航天工程总设计师、校友周建平院士今年荣获“钱学森最高成就奖”，嫦娥奔月、中国空间站建造等国家为之骄傲的重大成就都凝聚着他的贡献。刚走出校门的他和今天的你们一样，朝气稚嫩，但他选择在国家航天领域耕耘了30年、贡献了30年。今天，在座的很多同学做出同周建平校友同样的选择：你们中的闫萌、魏成雄等同学入职陆军部队，耿立国等511名同学选择军工企业，立志服务国家重大战略和国防建设；你们中的赵常忠同学本硕博在大工求学11年，矢志投身双碳事业，加入怀柔实验室，为国家能源安全、环境治理接续奋斗；你们中的宋玉帅同学入职外交部，将在服务大国外交中贡献青春力量；你们中的罗布拉姆同学选择回到家乡西藏，扎根一线，用所学振兴西部。这就是大工人的精神传承，一代代大工人将个人的前途同国家命运、人类发展紧密结合，成就了伟大的事业，也成就了幸福的人生。

同学们，站在纵深的历史长河来看，今天我们所走的每一步都在创造新的历史。身在其中，何其有幸；贡献其中，何其幸福。希望你们“心中有丘壑、眼里存山河”，将“小我”融入“大我”，做贡献伟业、创造伟业的人。我相信，你们获得的幸福将被放大千千万万倍；期待多年之后，你们的名字都能镌刻在强国建设的功劳簿上。

二、幸福成于奋斗，希望你们脚踏实地、履践致远

距离2035年基本实现现代化的目标仅有12年的时间，今天的中国到处都活跃着为祖国献身、为幸福生活奋斗的身影,你们今后投身的就是这样的时代洪流。未来之中国、个人之幸福，取决于你们的奋斗担当，取决于你们脚踏实地的付出。大工人不要当坐享其成的幻想者，要做起而行之的奋斗者。将来你们的生活条件一定会越来越好，但为事业、为幸福而奋斗的精神一点都不能少。

奋勇争先、踏实肯干，是大工人最朴实的品格。2019年，我国自行设计建造的首艘国产航母山东舰入列海军。这一“国之重器”建造要求之高、之严，必须做到万无一失。1988届校友马瑞云作为山东舰总建造师，所负责的船体建造工作是一个巨大的系统工程，诸多领域的攻关是从零起步，6年间每周下发生产计划指令达2000多项，完成超过20艘超大型油轮的科研量、工程量，实现焊接质量、建造精度全面超过辽宁舰，为航母国产化作出了突出贡献。挑大梁、担重任、作贡献，这是大工人的器宇与担当。

当然，大工也不缺乏在平凡岗位上默默耕耘的人。2012届校友尹红玉在新疆生产建设兵团社会保险事业管理局当柜员，将每天重复性的业务做到极致，一干就是7年，成为了全国人社窗口业务标兵，荣获全国“人民满意的公务员”荣誉称号。既能在“国之大者”战略领域中增光添彩，也能在平凡岗位书写不凡华章，大工人从不辜负事业，奋斗也从不辜负大工人。

同学们，青春理想、青春活力、青春奋斗，是生命力所在，是希望所在。希望你们把青春的理想、事业的追求转化为奋斗的行动，苦练本领、自找苦吃，永远做那个在关键时刻冲出来说“我能行”的大工人，永远做那个在需要之时顶得上去“能成事”的大工人，让奋斗、担当成为幸福人生的砥砺石、动力源。

三、幸福贵在坚韧，希望你们风雨无惧、勇毅前行

你们的未来，不仅与强国建设、民族复兴同步，也与世界百年变局关联。世界的不确定性，带来的不仅是中国式现代化事业的不平坦，同样也会为你们的人生带来风雨。特别是当大家走出校园，会遭遇生活的压力、工作的焦虑，但一帆风顺从来都不是事业常态、人生常态，我们总是在应对一个又一个挑战中突破发展极限、成长极限。大工人不要做温室里的花朵，而是要做历经苦寒仍绽放的梅花，不为困难却步、不向挫折低头、不因失败颓废。也恰恰是在经历风雨之后，才能收获新生、收获璀璨。

大工人始终有不畏艰难险阻的精神。大家都知道，风洞被称作“飞行器的摇篮”，神舟飞船、东风导弹、高性能战机等都要在风洞中经受考验。上个世纪50-60年代电力极度短缺，我校首届校友俞鸿儒院士突破外在资源制约，选择氢氧燃烧驱动方式建设风洞，但缺点是极易发生爆炸。炸掉了房子重新盖、炸掉了设备重新造，没有国外经验可参照，在一次次失败中反复校正，俞鸿儒最终摸索出一条中国风洞建设的道路，为我国风洞建设和航空航天事业作出了卓越贡献。细数过往，凡有“大成”的人，都经历一番“寒彻骨”。

同学们，你们这一届毕业生对坚韧有着深刻的体会，不怕艰难、不服输的姿态让你们战胜了成长路上的“娄山关”“腊子口”。希望你们带着铭刻在骨子里的坚韧不拔，以无惧挑战的决心、永不服输的斗志，去圆梦、去成事、去贡献、去追求自己的幸福。

同学们，见证历史、推动历史、创造历史，新时代的大工人内心蕴藏着为中国式现代化奋斗的志气、骨气、底气！乘时代大势，向幸福出发！母校与你们永远一路同行，祝你们前程似锦、一生幸福！

(责编：郝孟佳、熊旭)