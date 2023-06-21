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2023大学毕业季“最后一课”系列报道——

东南大学校长黄如寄语毕业生：淬练成长 成就未来

2023年06月21日17:19 | 来源：人民网-教育频道
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一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月21日电 20日晚，东南大学举行2023年毕业典礼暨学位授予仪式。中国科学院院士、东南大学校长黄如以《淬练成长 成就未来》为题发表致辞，勉励毕业生用实际行动向祖国和人民、向母校做出最精彩的汇报。

黄如指出，当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，科技发展日新月异。世界百年未有之大变局加速演进，不确定、难预料因素明显增多……作为新时代的青年，如何响应时代召唤，如何淬炼成长、成就未来，主动回答好“强国建设、青年何为”的时代答卷，是值得同学们深入思考与探讨的人生课题。

“今天是毕业最后一课，也是大家奔赴未来的最新出发。”黄如在讲话中向毕业生提出三点期待，一是希望同学们涵养高远境界，永葆锐意进取的姿态；二是希望同学们心怀热爱，永葆执着专注的状态；三是希望同学们乐观豁达，永葆包容平和的心态。（李依环、实习生张婉柔）

中国科学院院士、东南大学校长黄如在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

中国科学院院士、东南大学校长黄如在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下为东南大学校长黄如《淬练成长 成就未来》讲话节选——

亲爱的同学们、老师们、校友们、家长朋友们：

大家好！

初夏六月，草木葱茏，满目生机。今晚，我们欢聚在美丽的九龙湖畔，隆重举行东南大学2023届本科生、研究生毕业典礼，共同见证同学们人生路上最难忘的成长。幸福、快乐洋溢在你们脸上，也弥漫着整个会场，更是深深地感染、打动了我。

今天在座的，还有因疫情未能参加当年毕业典礼的往届毕业生代表1265人，你们中有专程从美国、从新加坡等地赶回的，也有刚下班赶来的。此次特别邀请你们重返母校，参加人生中最具纪念意义的仪式，希望一起体悟这份美好与感动，让你们的学习生涯不留遗憾。

首先我谨代表学校，代表左惟书记，向圆满完成学业并顺利毕业的同学们表示热烈的祝贺！向悉心指导你们的老师、辛勤养育你们的父母、以及关心支持你们成长的学校员工和各界朋友，致以衷心的感谢和崇高的敬意！

岁月不居，时节如流。几年前，你们怀揣着梦想走进东南大学，在梅橘桃李、缤纷四季的“东南园”里，开启了人生中最美好的青春时光，园子里的一朝一夕、一草一木，无不铭刻着你们青葱岁月的难忘记忆。

你们的青春时光无疑是极其幸运的。你们见证了党和国家快速发展的一个又一个重要历史时刻：建国70周年，我国全面建成小康社会，第一个百年奋斗目标顺利实现；北京冬奥会成功举办，展现了伟大祖国豪迈自信、开放蓬勃的大国气象；党的二十大胜利召开，开启了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的新征程……你们唱响“激情燃烧的岁月”音乐党课，同上“平凡·伟大·启航”思政大课，每一个重要时刻，你们都以不同的方式参与其中，深刻体会作为一名新时代中国青年的巨大荣耀，真切表达“请党放心、强国有我”的坚定信念与执着追求。

你们也亲历了东南大学与时代同频共振、努力走出中国特色世界一流大学建设新路的积极探索，分享了与百廿东大共庆华诞的“双甲”荣光。你们还参与践行了学校“课比天大、生为首位”的育人理念，体验着东大立德树人、以文化人的教育温度。同学们一步一个脚印，学海奋楫，从初识专业到屡创佳绩，从年少稚嫩到日益成熟，学有所成、术有所精，迎来了今日破茧成蝶、各美其美的“高光时刻”，我由衷地为你们感到骄傲和自豪！

昨晚，我们上演了一场温馨浪漫的“星空秀”，10787名毕业生的名字化作夜幕中一颗颗明亮的星，点亮了与母校共同成长的璀璨时光，也闪耀着对未来的美好期望。此时此刻，作为校长，我的心情与同学们一样，既充满着喜悦与憧憬，又有几分不舍与感伤。我们一直在努力，希望同学们在东大能拥有更加理想的学习生活体验，虽然还留有不少遗憾，但请同学们放心，即使你们毕业了，母校的关爱也会延续，我们将把“生为首位”的责任与爱传递给每一位东大学子和校友。

当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，科技发展日新月异。世界百年未有之大变局加速演进，不确定、难预料因素明显增多……作为新时代的青年，如何响应时代召唤，如何淬炼成长、成就未来，主动回答好“强国建设、青年何为”的时代答卷，是值得你们深入思考与探讨的人生课题。

今天是毕业最后一课，也是大家奔赴未来的最新出发。在此，我想给大家提三点希望作为临别赠言，与大家共勉。

一是希望你们涵养高远境界，永葆锐意进取的姿态。

境界体现了一个人的格局和追求，也往往决定了一个人的人生高度。“有境界则自成高格”，亦自有定力，自有韧性。

境界高远、格局宽广、理想远大的人，一定具有浓厚的家国情怀，具有明确的人生方向，具有极强的抗挫能力，也一定会因此而坚持不懈、持之以恒地奋力拼搏。

同学们，人生是一场长跑，各有各的目标抵达，各有各的奔跑方式，也将各有各的担当作为。广大青年应该在奋斗中释放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。希望同学们珍惜青春年华，涵养高远境界，瞄准更长远的目标。人生的收获不仅仅看你得到了什么，更重要的是为国家、为民族、为社会创造了什么、奉献了什么。希望同学们自觉将个人“小我”融入国家“大我”，将个人“志向”对准国家“航向”，不被纷杂所干扰，不因挫折而退缩，初心不改、一路向前，让人生走得正、立得稳、行得远，让你们的青春奋斗化作强国建设、民族复兴主旋律中最动人的音符！

二是希望你们心怀热爱，永葆执着专注的状态。

热爱是打开事业大门的“钥匙”。但凡事业有成者，无不具有充满热爱、专注如一的秉性。电影《长空之王》里面有一句台词，“真正的热爱，是把不可能变为可能。”寥寥数语，字字真言，生动道出了“热爱”的本质与内涵。热爱可以激发出一个人的内生动力，因热爱必全情投入，因热爱必勇于创新，因热爱也必快乐幸福。只要充满热爱、执着专注，前方等待着的必定是无限的“可能”。

同学们也一定深有体会，自己最热爱的课程，往往是成绩最优异的。交通学院的博士生毕钰璋同学，常常把“泡”实验室当作一大乐趣，实验室几度通宵的灯光，印证了他对科研工作倾注的满腔热爱。他专注于污染气体去除项目研究，反复验证、不断探索，虽屡经失败，仍坚定执着，最终在气体运移测试技术上取得突破，为解决污染场地修复难题做出了积极贡献。

“心心在一艺，其艺必工；心心在一职，其职必举。”工作无所谓优劣高低，惟有爱与不爱。每一个岗位、每一份工作都有其独有的价值。将来不管你们进入哪个领域、从事何种工作，有发自内心的热爱便是幸福，便能耐得住寂寞、守得住孤独，以匠心铸精品，以跬步致千里，把平凡的工作做到极致，终能实现心中愿景。

三是希望你们乐观豁达，永葆包容平和的心态。

境界、热爱、心态是人生成长的三大关键因素。曾有一项向数百位不同领域的成功人士做的调查研究，请他们列出影响自己成长的一些主要因素。结果显示，“积极的心态”被绝大多数人列为最重要的因素，占比高达80%。

心态其实也是一种力量，英国作家狄更斯曾说：“情绪心态的稳定，比一百种智慧更有力量。”人生的路有时上坡，有时下坡，峰峦叠嶂，不会只是一马平川、一苇可航。告别“象牙塔”的宁静安稳，迎面而来会有各种压力、挫折，希望同学们不断提升耐挫力与钝感力，以辩证思维看待人生得失，从容淡定，宠辱不惊，顺境时不轻狂自负，逆境时不妄自菲薄、轻言放弃。期待若干年后的你们仍然一如今天的意气风发、踌躇满志！

“人生万事须自为，跬步江山即寥廓。”同学们，愿你们带着母校教给你们的能力与本领，带着母校赋予你们的情怀与担当，也带着母校对你们的牵挂与嘱托，成为在各行各业、在祖国各地、在世界各地闪耀的一张张“东大名片”。希望到本世纪中叶，也是你们50岁左右之时，在国家实现第二个百年奋斗目标的光荣册上，能找到你们的名字，那是你们不负韶华、不负使命的人生答卷，也是你们向祖国、向人民、向母校做出的最精彩的汇报！

最后，衷心祝愿全体毕业生前程似锦、事业有成、生活幸福！谢谢大家！

(责编：郝孟佳、熊旭)

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