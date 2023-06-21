一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月21日电 上海财经大学2023届学生毕业典礼暨学位授予仪式20日举行。上海财经大学校长刘元春以《做堪当中国式现代化重任的时代新人》为题发表演讲，勉励同学们弘扬“经济匡时”的精神，乐观拥抱大时代带来的挑战和机遇，勇敢承担民族复兴重任；践行“厚德博学”的理念，全面创新智能时代的学习方法，构建自我赋能的新体系。

“行至半山不停步，船到中流当奋楫。面对未来，希望你们在乱云飞渡的纷扰中把准航向，在劈波斩浪的征程上砥砺前行，在历尽百舸争流、千帆竞渡的昂扬奋斗后成就精彩的人生。母校永远是毕业生们坚强的后盾。”刘元春深情说道。（李依环、实习生张婉柔）

上海财经大学校长刘元春在2023届学生毕业典礼暨学位授予仪式上讲话。校方供图

以下为上海财经大学校长刘元春《做堪当中国式现代化重任的时代新人》讲话节选——

尊敬的各位家长、各位老师，

亲爱的同学们：

大家好！今天是2023届毕业生人生中最为重要和难忘的日子，也是家长和老师们最为骄傲和欣慰的时刻。我们相聚在这里，共同庆祝4862名上财学子圆满完成本科、硕士和博士不同阶段的学业，从此迈入新的人生征程。在此，我谨代表学校，向毕业生同学们表示最热烈的祝贺！向辛勤养育你们的父母、悉心教导你们的老师、支持关心你们的亲友，致以最崇高的敬意！

2023届的同学们，你们是上财106年悠久历史中最为特殊的一届。这种特殊不仅在于你们是在疫情中完成大学学业的一代，更因为你们是踏着时代的节拍、与大时代完全同步的一代。你们以自己每个生命节点见证了百年未有之大变局的各个关键时点，你们注定是这个大时代的天选之子，你们也将参与百年未有之大变局在未来几十年中的加速演变，并成为大变局的时代“弄潮儿”。

这种特殊不仅在于你们被烙上了“Z世代”的特殊印记，更为重要的是，你们是迎接智能时代的第一代，你们将在人工智能全面运用的环境中享受科技带来的红利、接受变革带来的挑战。1995-2009年出生的一代被大家称为“Z世代”，“Z世代”的你们随着移动互联网、手游、动漫而成长，是数字时代的原住民，很多专家都以“个性开明、理性务实、独立包容”来描绘你们的性格。但数字技术、生物技术以及其他现代科技的日新月异，已大大超越了这些专家的认知。

ChatGPT的诞生宣告了2023年成为人工智能时代的元年，基于人类反馈的机器强化学习，不仅标志着人类历史沉积的各种知识被有效激活和全面利用，利用机器作为人类的秘书将数以亿计的扩张我们知识运用的能级，更为重要的是人工智能将全面延伸人类的智力，加速知识的创造，改变知识传播、配置和创造的方式，以及构建在知识创造之上的权力体系和组织架构，其产生的变革远远超越了前几轮技术革命对于人类四肢能力的拓展，人脑的扩张将超越各种传统的想象。2023年毕业的你们，刚刚走出校门就必须面对这种超级变革带来的冲击，该如何把握未来？过去时代的知识积累、知识配置和知识创造的规律，没有给予你们任何现成的答案。创新与探索将是你们在这个时代基本行走的方式。

孟子云，“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能”。这句每位同学都能朗朗上口的诤言全面印证了，身为2023届毕业生的你们就是天选之子，你们与大时代的同步决定了你们必须承受大时代的洗礼，决定了你们只有在大时代的洗礼中才能提升自己，只有勇敢承担中国式现代化的天命，才能成就自我。

认识时代才能认识自我，把握时代的规律才能在超越时代的不确定性中成就自我的辉煌。作为你们的学长、老师和你们的校长，在你们即将离开母校之际，我提两点寄语与大家共勉。

第一，弘扬“经济匡时”的精神，乐观拥抱大时代带来的挑战和机遇，勇敢承担民族复兴重任。过去这些时期，瘟疫的蔓延、战火的兴起、格局的巨变与冲突的加剧滋生了大量的悲观情绪，躺平、焦虑、无助以及隐退成为很多人关注的主题词。我们一定要认识到，这些悲观情绪和行为往往是很多错误认识的直接产物。

智者无忧，行者无疆，勇者无畏，仁者无敌。作为新时代新征程的天选之子，我们2023届的上财人必须饱含家国情怀，抛弃所有的悲观和焦虑，看清大时代的性质和规律，破除传统的各种约束，超越“内卷”的环境，培育全面的德行，才能成为大时代的智者、新征程的行者、新格局的勇者和现代化的仁者！

第二，践行“厚德博学”的理念，全面创新智能时代的学习方法，构建自我赋能的新体系。数字技术的变革和人工智能时代的到来，全面改变了知识传播、知识配置和知识创造的模式，对于我们“Z世代”最大的冲击不在于网络带来的碎片化学习与情绪性存在，更在于机器赋能下的知识储备、知识学习和知识创新。ChatGPT的出现，不仅颠覆了课堂知识讲授的模式，更颠覆了个体自我赋能的方式，终身学习将更多聚焦于创新知识的方法和底层逻辑的优化，而不再是简单的知识积累、知识传播；我们不仅要依赖人工智能全面展开知识学习，更要依靠人工智能来延伸我们的智力和创造力。

当然，知识传递、积累和创新的变革，依然改变不了我们德性的积累和体验的模式，“厚德博学”需要不断创新载体，需要我们上财人一起携手在数字时代探索出一条引领财经的新路。为此，学校对于未来的教学科研体系正在进行全面创新和实践探索。我们不仅构建了以新金融为主体的“滴水湖高级金融学院”，全面研究数字金融的新规律，着力夯实了以数学学院、信息管理与工程学院、统计与管理学院为主体的数字学科，同时联系数字头部企业，构建了数字经济系。我们希望，母校能够构建起数字时代的新财经人才培养模式和知识创新模式，为你们在新征程上的事业发展和个人成长加油赋能！

作为新时代青年，同学们要有“自找苦吃”的精神。面对时代所赋予的使命和责任，愿担当、敢担当、能担当，有情怀、有理念、有能力，到基层去、到祖国和人民最需要的地方去建功立业，以奋斗的姿态在推进中国式现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中谱写最美的青春华章。我相信，只要同学们能够深刻把握中国式现代化和中华民族伟大复兴的大时代主题，就能够在艰巨复杂的征程中看到我们个人、国家以及时代前进的方向和进步的路径。

同学们，行至半山不停步，船到中流当奋楫。面对未来，希望你们能够在乱云飞渡的纷扰中把准航向，在劈波斩浪的征程上砥砺前行，在历尽百舸争流、千帆竞渡的昂扬奋斗后成就精彩的人生！母校永远是你们坚强的后盾！

祝同学们在未来的道路上一帆风顺，前程似锦！也希望你们记得常回家看看！

谢谢大家！

(责编：郝孟佳、熊旭)