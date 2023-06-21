截图来源：四川大学官方微博

人民网北京6月21日电 （记者李依环）近日，广州地铁8号线“大叔被疑偷拍自证清白后仍被曝光”事件引发关注，四川大学今日通过官方微博就该事件发布情况通报。

通报指出，2023年6月7日，学校2022级硕士研究生张某在其个人社交账号发布其所拍他人视频及不当言论，造成严重不良社会影响。事情发生后，学校密切联系事发地警方和当事学生沟通了解情况，并就相关问题开展调查核实。

经查实，该生存在违反大学生行为准则和学校教学管理规定的行为。考虑到该生公开道歉，经调解后取得对方谅解，双方达成和解，本着教育与惩戒相结合的原则，学校依据《四川大学学生纪律处分规定》，给予该生留校察看处分；依据《中国共产党纪律处分条例》，给予该生留党察看处分。

此外，学校对该生推荐免试研究生的接收过程进行了核查，未发现违反国家和学校相关规定的情形。

通报称，四川大学将始终坚持立德树人，进一步严肃校风校纪，切实加强学生教育和管理工作，促进学生全面健康成长。

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