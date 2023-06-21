一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月21日电 15日，中国矿业大学举行2023届学生毕业典礼。中国矿业大学校长宋学锋以《做新时代好青年 为强国建设、民族复兴贡献青春力量》为题发表演讲，向毕业生送上诚挚寄语。

“作为新时代知识青年，大家更应积极思考，如何不负盛世，在全面建设社会主义现代化国家新征程上作出矿大人应有的贡献。”在同学们即将开启新的人生旅程之际，宋学锋对大家提三点希望：一是希望同学们坚定理想信念，矢志追求卓越；二是希望同学们坚持自强不息，勇挑时代重担；三是希望同学们发扬艰苦奋斗精神，谱写青春华章。（李依环、实习生张婉柔）

中国矿业大学校长宋学锋在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下为中国矿业大学校长宋学锋《为强国建设、民族复兴贡献青春力量》讲话节选——

各位嘉宾，各位老师，各位家长，亲爱的同学们：

大家上午好！今天，我们欢聚一堂，隆重举行2023届学生毕业典礼，欢送即将走出校门的5855名本科生和3233名研究生。首先，我谨代表学校，向顺利完成学业的同学们致以热烈的祝贺！向为你们的成长成才付出辛勤汗水的老师们、家长们表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

2023届毕业生是学校历史上极为特殊的一届毕业生。你们是很幸运的，生逢盛世，不仅见证了新中国成立70周年、中国共产党成立100周年、党的二十大胜利召开等伟大历史时刻，也亲历了学校再次入选“双一流”建设高校，教育部、应急管理部与江苏省人民政府共建中国矿业大学等学校重要发展节点，是国家和学校事业发展的受益者！

面对机遇与挑战，同学们好学力行、求是创新，用勤奋和汗水，书写了精彩的青春篇章，你们更是不平凡的。你们当中，涌现出很多学习刻苦、全面发展、报效祖国的优秀代表。其中有出自三代煤矿工人家庭，放弃保研资格而毅然选择签约煤矿，决心为国家能源安全贡献青春力量的乔文博同学；有选择到离家3600多公里远的南疆阿克苏地区、到祖国最需要的地方建功立业的祝玉琳同学；有热爱数学，刻苦钻研，获得全国大学生数学竞赛决赛一等奖，并在阿里巴巴全球数学竞赛决赛中勇创佳绩的傅文杰同学；有热心公益，连续七年参与献血活动，无偿捐献造血干细胞，以爱心点亮他人生命之光的何军同学。从你们身上，我看到了矿大精神的传承与弘扬，看到了强国一代应有的风采与模样！

党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的伟大号召。新时代新征程上，我们比历史上任何时期都更加接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标，也比历史上任何时期都更加渴求人才。作为新时代知识青年，大家更应积极思考，如何不负盛世，在全面建设社会主义现代化国家新征程上作出矿大人应有的贡献。在你们即将开启新的人生旅程之际，我对大家提三点希望。

一是希望你们坚定理想信念，矢志追求卓越。心有所信，方能行远。坚定理想信念是青年立身之本、立志之根。不论是从学校到社会，还是从本科生到研究生，可能都会出现一些不适应和迷茫，更加需要志存高远，砥砺前行，只有这样青春岁月才不会像无舵之舟漂泊不定。我校杰出校友、2022年感动中国年度人物陈清泉院士，出生于印尼，求学于矿大，治学扬名于香港，何以感动中国？不仅仅在于他在现代电动汽车技术领域作出的卓越贡献，更因他拳拳赤诚的爱国之心和追求卓越的使命感责任感。他经常说“我就要为国家作贡献，这是我的使命”，86岁高龄仍然在为中国的科技发展贡献力量，为我们树立了光辉的榜样。希望同学们厚植爱国主义情怀，坚持从“国之大者”中找方向，从“民之大业”中找发力点，以一生的真情投入、一辈子的顽强奋斗，在报效祖国、服务人民中实现人生价值。希望同学们树立远大理想，勇立时代潮头，追求卓越，敢于开拓创新，不断提升核心竞争力，做走在时代前列的开拓者、先行者和奋进者。

二是希望你们坚持自强不息，勇挑时代重担。一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。你们大多出生于千禧年前后，到2035年正风华正茂，是社会发展的主力军。到本世纪中叶时，你们正年富力强，是社会发展的中流砥柱。“强国建设”与“人生发展”的时间轴高度重合，伟大的时代赋予了你们责无旁贷的历史担当，宏伟蓝图的实现也更加需要你们保持自强不息的进取精神。希望同学们不惧“内卷”，远离“佛系”，拒绝“躺平”，绝不“划水”，以积极向上的昂扬姿态踏上新的征程。希望同学们将“小我”融入到新时代的“大我”之中，发挥聪明才智，积极开展科技创新和攻关，努力回答好能源革命、“双碳”战略等时代课题，传承好矿大人服务能源行业和国家发展的光荣使命，担当好强国建设、民族复兴的历史重任！

三是希望你们发扬艰苦奋斗精神，谱写青春华章。大家毕业进入社会，正处于事业发展的关键起步期，要想有所成就，就应该把艰苦环境、艰巨任务当作磨炼自己的机遇，在不懈奋斗中持续提升能力本领。回想1970年，学校搬迁至重庆三汇坝镇办学，在缺乏物资、缺乏材料的情况下，数千名师生自力更生、艰苦奋斗，徒手自建7万多平方米校舍，并在十余年间培养了三千多名毕业生，从中走出了五位院士、一位省部级领导、十几位高校领导和一大批企事业单位的技术骨干，1978年在首届全国科学大会上有10项科研成果获奖，彰显了矿大人“自强不息、艰苦奋斗、追求卓越”的精神品格。希望同学们要有不怕苦的意志品质，拿出能吃苦的闯劲干劲，在吃苦中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。希望同学们发扬奋斗精神，不断增强志气、骨气、底气，提高攻坚克难的本领、化解矛盾风险的本领，以一往无前的奋斗姿态，不断开创事业发展的新局面！

面向未来，大家生逢其时、重任在肩，希望你们怀抱梦想又脚踏实地，敢想敢为又善作善成，成为“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗”的新时代好青年，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放出绚丽之花！

同学们，骊歌已然响起，大家也将远航。一朝矿大人，一世矿大情！你们走多远，母校的影响就有多远；你们的成就有多大，母校的影响就有多大！母校永远是你们可以信赖的家园和港湾，你们也永远是母校和老师的牵挂。期盼你们常回家看看！

最后，衷心祝愿全体毕业生从此启航、一帆风顺、前程似锦、事业有成、一生幸福！

谢谢大家！

(责编：郝孟佳、熊旭)