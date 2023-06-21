一晴夏深，青春散场。奔赴山海，师恩难忘。2023届毕业生正收拾行囊，以最好的状态迎接新的人生篇章。按下快门，如何更好告别学生身份？鹏程万里，如何担当兴国之重任？又到一年毕业季，大学书记、校长的殷殷期盼语重心长。人民网特别推出“2023大学毕业季‘最后一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地奔赴下一旅程。

人民网北京6月21日电 “奋斗是青春最亮丽的底色。”17日，北京航空航天大学举行2023届学生毕业典礼。中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏以《奋进有为 不负青春》为题发表演讲，向毕业生送上深情寄语。

王云鹏以四句箴言与毕业生共勉：一是要爱党报国、志存高远，在民族复兴的时代大潮中奋楫笃行；二是敢为人先、矢志创新，在成就不凡的精彩事业中追求卓越；三是崇德修身、向上向善，在先进文化的深厚滋养中增长智慧；四是自信坚韧、百折不挠，在充满挑战的人生道路上一往无前。

“愿你们牢记‘空天报国’使命，一路沐光、一路成长，以青春之我，担时代之任，行未有之事，建非常之功，在实现中国式现代化的伟大征程中，跑出当代青年的最好成绩！”王云鹏说。（李依环、实习生张婉柔）

中国工程院院士、北京航空航天大学校长王云鹏在2023届毕业典礼上讲话。校方供图

以下为王云鹏校长《奋进有为 不负青春》讲话节选——

亲爱的同学们，尊敬的老师们、校友们、来宾们：

大家上午好！

今天，是一个值得大家铭记的日子，我们在这里隆重举行2023年学生毕业典礼暨学位授予仪式。首先，我代表赵长禄书记和全体师生员工，向圆满完成学业的3725名本科毕业生和2605名硕士、博士毕业生，以及始终关心你们、支持你们的家长们表示热烈的祝贺！

“当代中国青年生逢其时，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明”。在座的各位同学，在北航学习的这些年对你们来说注定是不平凡的。

与国同行，你们何其有幸。在祖国的心脏亲历庆祝中华人民共和国成立70周年庆典的你们，感悟时代脉搏、汲取前行力量，坚定了新时代中国青年的自信与担当；参与了建党百年庆祝活动的你们，领命出征、数月苦练，换来了天安门广场上“请党放心、强国有我”的铿锵誓言；志愿奉献北京冬奥的你们，不惧风霜雪、鏖战海坨山，绽放出朵朵燃烧的“小雪花”；见证了70周年校庆的你们，以主人翁的意识、以最高涨的热情，展现了北航学子的昂扬姿态。你们也是很不容易的一届学生，入学不久就经历了新冠肺炎疫情的考验，大家守望相助、共克时艰，让纯澈的爱在校园里温暖传递。

不负韶华，你们逐梦敢为。刚刚发言的秦炳超同学，用7年时间成功研发了全球首例基于宽带隙材料的热电制冷器件，有力支撑了电子通信的精确温控。交通学院的王立坤同学，瞄准智慧交通、智慧文旅等领域，利用所学专业自主创业，成果已成功应用于新疆、云南等地景区的交通管理系统。还有王骥勤、李沛杉等14位同学，与所在的“冯如三号”团队其他成员一道，战狂风、斗酷暑，历经无数次失败，用汗水和泪水共同浇筑了新的世界纪录。还有国际学院的森迪同学，这位来自赤道几内亚的小伙，不仅刷新了北航留学生本科阶段最高学分记录，更用不到两年的时间提前完成硕士学业，并即将在北航继续攻读博士学位。在校期间，你们用智慧与汗水书写了一份令人满意的青春答卷。在此我提议，让我们一起鼓掌，向自己表示祝贺！

同学们，毕业季也是老师们收获的季节，作为老师，最幸福的事情，莫过于得天下英才而育之。刚刚发言的林贵平教授，扎根教学一线三十载，坚持“讲好每一堂课、关爱每一名学生”，培养的学生遍布航空航天领域，是学生眼中春风化雨、诲人不倦的良师益友。软件学院的宋友教授，将人生哲理巧妙融入《C语言程序设计》，被学生称为“全校抢前排座位最激烈的课程”。还有一大批以物理学院王金良教授为代表的优秀老师，在疫情最严峻的时候，面对空无一人的教室仍激情不减、精心授课，将最好的课堂通过云端呈现给学生。能有这么多传道授业解惑的好老师，这是你们的幸运，也是学校的光荣！在这里我也提议，让我们一起向辛勤培育你们的老师们表示衷心的感谢！

奋斗是青春最亮丽的底色。同学们，时代的接力棒已交到你们手中，第二个一百年的宏伟目标将由你们去实现，站在新的起点上，唯有奋进有为，方能不负青春。临别之际，作为你们的师长，我有几句话与你们共勉。

第一，爱党报国、志存高远，在民族复兴的时代大潮中奋楫笃行。人生的理想各有不同，但立志服务祖国和人民的需要无疑是最为高远，也是最为神圣的理想。你们的师兄桂海潮老师，此时正在距离地面400公里外的“天宫”上，执行空间科学实验载荷的在轨操作，那个“6岁时躺在山坡放牛牧星的孩子，36岁时真的去天上摘星星了”。还有刚刚发言的张熇校友，初中时因为一本《航天》杂志激发了她探索浩瀚宇宙的梦想，毕业后毅然投身航天事业，她设计的嫦娥四号探测器，在世界上首次实现月球背面软着陆和巡视勘察，填补了人类研究太空的空白。他们身上，彰显了北航人深厚的空天理想和家国情怀。同学们，希望你们传承以“空天报国”为内核的北航精神，立大志、立鸿鹄志，主动把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，在助力国家富强、民族复兴的伟大事业中更好地实现人生价值、升华人生境界。

第二，敢为人先、矢志创新，在成就不凡的精彩事业中追求卓越。拥有一大批创新型青年人才是国家创新活力之所在，也是科技发展希望之所在。七十年的滋养，北航人早已将创新基因融入血脉、代代相传，孕育了三代人的“长鹰志”“中国心”“陀螺梦”“电磁魂”，祖国空天遍布着北航人的创新成果，神州大地写满了北航人的创新故事。同学们，你们就要离开校园，今后不论是在工作岗位上发光发热、独当一面，还是选择进一步深造、继续与书本和实验室为伴，希望你们永葆北航人敢为人先的锐气、上下求索的执着，挑大梁、担重任，让青春在服务国防、奉献祖国的事业中发出夺目光彩。

第三，崇德修身、向上向善，在先进文化的深厚滋养中增长智慧。“人无德不立”。高尚的道德情操和良好的品格修为是我们为人处世的前提，德行操守不过关，即便学问再高、本事再大也难担大任。同学们都知道我们北航“德才兼备、知行合一”的校训，先贤们早在创校之初就告诉我们，为人为学，以德为先。陆士嘉、高镇同等这些北航人耳熟能详的名字，也早已向我们诠释了，一个崇高的人、受人尊敬的人，不仅学问做得好，更是崇德修身的楷模。希望同学们把立德作为人生的必修课，明大德、守公德、严私德，坚守诚信、明辨是非、心存感恩、修身自律，不断追求止于至善的大境界，恪守心中真善美的精神家园，以实际行动向社会播撒更多美好与正能量。

第四，自信坚韧、百折不挠，在充满挑战的人生道路上一往无前。刀要在石上磨，人要在事上练，成功只属于积极进取、不懈追求的人们。北航航空发动机专家刘大响院士，为建造我国首套航空发动机高空模拟试车台，面对一没经费、二没人才的不利条件，长年扎根川西北深山，以“不搞出高空台，就死在松花岭，埋在观雾山”的坚定决心和不屈意志，最终不辱使命，研制出了中国人自己的“争气台”。同学们，漫漫旅途往往荆棘丛生、充满坎坷，栉风沐雨方能遇见彩虹，希望你们在逆境中坚持、在挫折中成长，永不气馁、永不放弃，以乐观向上的精神状态，征服前行路上的每一座险峰。

同学们，从今天起，你们的身份将从学生转变成校友，前行路上，愿你们牢记“空天报国”使命，一路沐光、一路成长，以青春之我，担时代之任，行未有之事，建非常之功，在实现中国式现代化的伟大征程中，跑出当代青年的最好成绩！不论你们身在何处、走得多远、飞得多高，母校永远是你们的坚强后盾和精神家园。

最后，祝同学们毕业快乐、前程似锦、梦想成真！

谢谢大家！

(责编：郝孟佳、熊旭)