本报记者 陈尚文 李培松 宋亦然

2018年5月12日，第五届来华留学人才招聘会（北京）现场。

朱兴鑫摄

2021年7月20日，米莱（右）在山西省吕梁市兴县高家村镇巡检司村红枣林体验农耕。

受访者供图

2022年9月10日，黄朝钦（左）在中国电建工程项目现场。

受访者供图

2015年4月20日，大卫·海纳在云南省梁河县大邦幸小学支教。

受访者供图

2023年6月4日，来华留学生在“邂逅中国乡村·美丽贵州行”社会实践活动中参观中国天眼科普基地。

教育部留学服务中心供图

“留学中国”正成为一张闪亮的名片，吸引着各国青年人。本报记者近日采访了3名曾在或正在中国留学的外国留学生，请他们介绍在中国留学的所学、所得、所感。

“把中国的脱贫故事讲给更多人听”

“留学让我对中国有了更深层次的认知。”津巴布韦小伙米莱说着一口流利的普通话，脸上洋溢着极富感染力的笑容。他说，传承非中友谊、促进民心相通如今已经是他不懈的追求。

米莱在津巴布韦东北部乡村长大。有一次，他到叔叔家里玩，通过电视第一次了解到了遥远的中国。“我在电视上看了中国电影，还有不少关于中国的纪录片，对这个东方国度产生了无限向往。”2017年高中毕业后，米莱决定来中国留学。他先在浙江科技学院应用物理专业学习，后进入浙江大学攻读国际事务与全球治理专业硕士学位。

“刚到中国时不会中文，生活中也遇到不少困难，但老师和同学们的热情帮助让我很快适应了一切。”米莱说，他和同学们在课堂上一起学习讨论，课外大家一起踢球、划龙舟、做志愿者，生活过得有滋有味。“中国的教育环境和学科水平，正吸引着越来越多留学生的目光。”

学习之余，米莱总是寻找机会参加社会实践，特别喜欢到中国的乡村去看看。中国取得脱贫攻坚胜利的秘诀是什么？中国乡村振兴的经验是什么？中国的经验能否为其他发展中国家所借鉴？带着这些问题，米莱走访了浙江、江西、山西、广东、江苏等省份，有时在村里一待就是一个月。

“浙江丽水市缙云县投资成立品牌建设办公室，打造富民增收和经济发展的‘金名片’；山西吕梁市兴县沙壕村基层干部设身处地为村民着想，一心一意为人民服务……”谈及在中国乡村的所见所闻，米莱如数家珍。在他看来，中国共产党的坚强领导、因地制宜发展特色产业和激发群众内生动力，是中国乡村振兴源源不竭的动力。

带着对中国的观察和思考，中共二十大胜利闭幕后，米莱随浙江科技学院和浙江大学师生走进企业、校园，进行主题巡回宣讲，分享他眼中的中国式现代化。米莱表示，“中国的实践向世界证明，现代化不是简单的‘复制粘贴’。中国式现代化向世界提供了一种现代化的新范式，即从自身实际出发，适合本国国情，发展为了人民、依靠人民。我自己就是从农村走出来的孩子，我要把中国的脱贫故事讲给更多人听，让更多的人也能富起来。”

今年秋天，米莱将在浙江大学攻读博士学位。谈及未来，米莱表示：“生活在中国，学习在中国，成长在中国，我珍惜在中国的每一天。学有所成后，我将为推动构建非中命运共同体贡献自己的力量。”

“留学中国给我带来了更大的发展空间”

高楼林立，绿树成荫，古宁安地区是印度尼西亚首都雅加达著名的商务区，中国电建印尼代表处就在商务区内。代表处市场开发经理黄朝钦在接受采访时表示，他求学在中国，工作在电建，发展在印尼。自己身上体现着中国与印尼之间的合作、交流，也时时感受着中印尼两国人民之间的友谊。

“今年是共建‘一带一路’倡议提出10周年。共建‘一带一路’倡议为共建国家擘画了广阔的合作前景。在大学择校时，我和家人不约而同地选择了中国的大学。现在回头看，留学中国给我带来了更大的发展空间。”黄朝钦说。2014年，黄朝钦进入北京航空航天大学国际经济贸易专业学习。在中国留学的4年间，黄朝钦不仅学有所成，也对中国有了较为深入的了解。

“作为一名留学生，我能切身感受到什么是‘中国速度’，中国各个领域的快速发展总让我感到心潮澎湃。”黄朝钦说，“我乘坐过京沪、京津高铁，在快速且平稳的列车上，窗外掠过的风景赏心悦目，就连高铁本身也成为一道亮丽的风景线！目前，中国企业正在承建雅万高铁，中国正助力印尼铁路开启‘高速时代’。”

2018年春，为了满足用人单位的国际化人才需求，同时方便外国留学生实习、就业与创业，中国教育部留学服务中心举办了“来华留学人才招聘会”。当时读大学四年级的黄朝钦正面临毕业，招聘会为他提供了难得的就业机遇。招聘会上，黄朝钦向中国电建投递了个人简历，并经过层层选拔，成功收到了录用通知书。

在工作中，黄朝钦主要负责与印尼政府机构和当地企业联系，帮助中国电建在当地寻找合作伙伴并开发当地市场。由于工作勤奋，黄朝钦进步很快，得到同事们的肯定。“我很高兴能成为中国企业的一名员工，在这里工作的每一天既充满挑战又激动人心。”黄朝钦表示，中国企业讲求高效协作，具有很强的国际竞争力，“大家为了完成同一个目标共同奋斗，这种精神极大地鼓舞了我。”

黄朝钦说，印尼正努力加快基础设施、能源、水资源和矿业等领域发展，这为印尼和中国的合作开辟了广阔的发展空间。“中国企业扎根印尼，为印尼发展创造了宝贵机遇，也推动两国关系不断向前发展。”黄朝钦表示，他将立足本职工作，为推动印尼与中国的友好交往贡献力量。

“为两国人民相互了解架起友谊之桥”

“2008年北京夏季奥运会是我和中国故事的起点。”大卫·海纳能说一口流利的普通话，他热爱中国文化、熟悉各种中国手机应用程序，如果不是面对面交谈，很难想象这个小伙子是个地地道道的哥伦比亚人。海纳表示，当年北京奥运会开幕式所展现的中国传统文化魅力，让还在上中学的他深深着迷，“当时我就想，未来有机会一定去北京看看！”

2009年，海纳就读的新格拉纳达学校开设了哥伦比亚第一所孔子课堂。“在那里，中国老师不仅耐心教我说中文、带我了解中国文化，还为我介绍中国发展现状，鼓励我前往中国求学，并帮我准备相关留学材料。”多年过去，海纳对此仍然感激不已，“中国老师的鼓励和帮助让我迈出了留学中国的第一步。”

2012年，海纳前往上海华东师范大学求学。5年后，他又被清华大学政治学专业录取。“哥伦比亚是我的祖国，中国是我的第二故乡。在中国，我感觉安心也开心。”回想起在中国的时光，海纳表示，中国高校国际化程度高，优质教育资源丰富，对外国留学生也非常开放包容，中国人民的热情友好在学校里就能真切地感受到。

“我刚到中国时，学习和生活中遇到不少问题和挑战。当时我中文不好，不知道怎么坐地铁去学校，也不会网上购物，更不晓得如何去医院看病。每当我遇到困难时，中国的老师和同学们都会伸出援手。”海纳说，老师们不仅指导他提升学术水平，还鼓励他勇于接受挑战、坚定追寻梦想。时至今日，海纳还和老师们保持着联系，经常向他们诉说自己工作和生活中的喜悦和困惑，征询他们的建议。

2019年获得硕士学位后，海纳带着在中国的所学所感，回到哥伦比亚开办了一家咨询公司。他把日常对中国的观察和自己所学的专业知识结合起来，向更多人介绍中国的现状和哥中关系的发展前景。海纳表示，中国是世界第二大经济体，也是哥伦比亚第二大贸易伙伴和最重要的投资来源国之一。随着中国国际影响力和经济实力不断提升，越来越多哥伦比亚企业想要进入中国市场，许多中国企业也来到哥伦比亚投资兴业，“通过开办咨询公司，我可以让更多哥伦比亚企业和机构更好地了解真实的中国，也让想来哥伦比亚投资的中国企业更快适应哥伦比亚市场，帮助双方开展合作，实现互利共赢。”

“以前，我身边的同学和朋友倾向于去欧美国家留学；现在，越来越多的亲朋好友咨询去中国留学和旅游。”海纳说，在他的推荐下，许多朋友踏上了中国的土地，并对他的推荐表示衷心感谢。“今年下半年，我计划回一趟中国为自己充充电，了解中国的最新发展变化。中国的良师益友们为我架起了一座了解中国的桥梁，我也要为两国人民相互了解架起友谊之桥。”海纳说。

《 人民日报 》（ 2023年06月21日 17 版）

(责编：李依环、熊旭)