本报记者 吴 丹 闫伊乔

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，北京大学党委紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，以高度政治责任感和求真务实作风，精心组织、周密部署、扎实推进，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，切实把学习成效转化为办好中国特色世界一流大学的生动实践，为党和国家事业发展培养高素质人才，为强国建设、民族复兴贡献力量。

笃学深思 筑牢根本

北京大学党委将“学思想”摆在首位，加强理论学习，厚实理论功底，全校党员干部读原著、学原文、悟原理，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的创新理论滋养初心、引领使命。

“关键少数”，领学促学。北京大学党委书记郝平、校长龚旗煌为师生授课，各院系党委书记、院长通过座谈交流、主题党课、专题讲座等形式，带领师生深学细悟，筑牢根本。学校已举办各类学习报告会300多场，邀请中央党校（国家行政学院）、中央党史和文献研究院专家作辅导报告。学校还组织数百名党员干部到中央党校（国家行政学院）、国家教育行政学院集中封闭学习，原原本本学、逐字逐句悟，推动全校兴起学习热潮。

专题讲授，深入导学。北京大学是马克思主义在中国传播的发源地，马克思主义学院、习近平新时代中国特色社会主义思想研究院充分发挥学术优势、人才优势，组织教师深入各单位开展专题讲授。举办全国高校马克思主义学院院长论坛，积极推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。以党的创新理论引领学科建设，为推动马克思主义中国化时代化培养人才。

创新方法，踊跃学习。在北京大学图书馆，一场主题展览聚焦习近平总书记2018年5月2日在北大考察时的重要讲话精神，全面回顾北大建校以来的光荣历史，成为学校深入开展主题教育的重要载体。十佳学生党支部书记、优秀共产党员、学术“达人”等纷纷上讲台、进实验室，深入思考、认真研学。

深调细研 真抓实干

北京大学坚持把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，引导全校党员干部认真思考调研目的、调研内容、调研方法，确保在调查研究过程中“把准脉”“诊对症”“开对方”，形成整改整治问题清单，努力把学习成果转化为推动工作的实际成效。

北大党委强化统筹指导，围绕6个方面制定形成了九大类、54项调研课题总目录，涵盖党建、人才培养、学科建设等多个重点领域，“党组织如何加强对高层次人才政治引领”“北大医学高质量发展的路径”“异地科研机构如何做到可持续发展”等重点课题正逐步形成系统化解决方案。

学校各级负责人进课堂、进宿舍、进食堂，展开密集座谈，广泛征求各方面意见建议，深入了解院系发展、党团建设以及学生能力培养、升学就业、生活食宿等方面的问题。针对广大师生关心关切的问题，已形成第一批整改整治问题清单，校领导牵头整改15项。

现代农学院党总支组织师生党员前往北京市平谷区山东庄镇调研农业发展，以专业所学帮助当地提高生产效率；软件与微电子学院、集成电路学院组织师生深入企业一线了解行业发展动态，在实地调研中深入学习习近平总书记关于科技创新的重要论述精神；校党委宣传部就如何持续推动融媒体创新召开多场座谈会，把版面留给师生，把镜头对准师生……主题教育开展以来，北京大学师生带着问题学、带着思考学，在深调细研中学深学透、学以致用。

以学促行 知行合一

“北大如何吸引世界最顶尖的科学家和最一流的学生？”“我们如何引领构建中国自主知识体系？”……4月16日，一场“国际战略研讨会”在北大英杰交流中心进行，各院系负责人积极发言、总结经验，学校相关负责人认真记录，会场气氛热烈。

北京大学以主题教育为契机，坚持以学促行、知行合一，加快建设中国特色世界一流大学。

引领哲学社会科学繁荣发展。邀请习近平新时代中国特色社会主义思想研究机构和高校等的专家学者，举办“全面建设社会主义现代化国家”学术研讨会，组织编写学术著作，办好学术期刊。学校相关研究中心集中力量开展党的创新理论学理化阐释、学术化表达、大众化传播。

学校加强基础研究前瞻布局，与多省份共建新型科研机构，与昌平、怀柔等国家实验室深度合作，积极发挥“多模态跨尺度生物医学成像设施”等作用，为孕育重大科技突破构建优质创新生态，努力当好基础研究的主力军和重大科技突破的生力军。

“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，学校党委坚持学思用贯通、知信行统一，奋力谱写建设中国特色世界一流大学的新篇章，为中国式现代化建设贡献更多智慧和力量。”郝平说。

《 人民日报 》（ 2023年06月21日 04 版）

(责编：李依环、熊旭)