周静圆

青春，是盛夏，是校园，是课间有趣的谈笑，是默契的眼神，是傍晚窗外六点半的晚霞，是热烈、勇敢、全力以赴地前行。在这个炙热的夏日，由人民网、中国人民大学联合主办的“青春之歌”夏日歌会在中国人民大学唱响。学生们踊跃参与，通过众多精彩节目展演，让充满活力的声音在夏日绽放，为大家带来了一场酣畅淋漓的听觉盛宴。

歌会现场。人民网记者 翁奇羽摄

绚烂的晚霞铺满天际，当动感的音乐响起，活力的舞蹈跳动时，晚会的序幕就此拉开。由特邀嘉宾陆柯燃带来的表演《喜欢你的喜欢》作为开场节目渲染了欢乐的氛围，拉开了歌会的第一篇章“遇见青春”。

歌会现场。人民网记者 翁奇羽摄

歌会现场。人民网记者 翁奇羽摄

《起风了》《你曾是少年》《如果我们不曾相遇》《可能》《夜空中最亮的星》等歌曲，开启了全场合唱。

场下观众十分热情。人民网记者 翁奇羽摄

回想金秋九月，我们满怀希冀，从五湖四海而来。如今在蝉鸣声中，我们又将乘着盛夏的晚风，到天南地北去，奔赴未来。在掌声的余韵里，进入到歌会的第二篇章“岁月如歌”。“流水它带走光阴的故事，改变了我们，就在那多愁善感而初次回忆的青春”，由人大本硕博在校生合唱《光阴的故事》，用歌声为大家讲述青春中那些难忘的人和事。经典歌曲《稻香》《后来》再次引起全场大合唱。来自人大后勤部门的保安、宿管和面点师等人倾情演唱《真心英雄》，致敬在平凡岗位上的默默付出的人，“感谢有你们守护，每一刻平凡的生活瞬间，人间烟火里深情与感动常在。”合唱《亲爱的旅人啊》歌声婉转动听，像夏夜里温柔的风抚慰着灵魂。特邀嘉宾音乐剧演员李钦带来歌曲《念》将歌会逐渐推向高潮。

场下观众十分热情。人民网记者 翁奇羽摄

台上，学子们载歌载舞，尽显活力；台下，观众们手持荧光棒，不时随着音乐节奏挥舞双臂，大家脸上洋溢着青春最美的模样。

来到歌会第三篇章“扬帆启航”，《凤凰花开的路口》把大家带回那个无忧无虑的校园时光。华夫饼人声乐团带来的阿卡贝拉合唱《Words》让大家感受到纯人声表演的魅力。NAME组合带来的表演《On Play》《Amazing》，青春活力绽放。特邀嘉宾尚雯婕带来的歌曲《最终信仰》《鹿 be free》让歌会现场气氛更加热烈。

夜晚的操场与熟悉的歌，这是青春流淌在岁月的河。音乐似乎总有种神奇的力量，承载着人们的思念与祝愿扶摇而上。《蜗牛》《我的未来不是梦》《梦的光点》等歌曲串烧引起全场观众大合唱，在不舍与声声祝福中为歌会画上圆满的句号，同学们用歌声演绎青春、追逐梦想、成就梦想。

学生在市集打卡拍照。人民网记者 翁奇羽摄

除了有活力满满的歌会，活动当日下午，在人大体育场的一侧，还有好玩的市集也吸引了众多学生的参与。市集上有精心设计的打卡展板、精彩纷呈的社团互动、巧思满满的文创产品，还有趣味刺激的现场游戏。不少同学在拍照打卡，在留言墙写下青春寄语。来自人大的自由舞者协会、体育舞蹈协会表演也引得同学们阵阵掌声。特色打卡区域树立起从“人民大学”到“人民日报”的复古公交站牌，寄托了对学子们的美好祝福，吸引了数百人将青春洋溢的笑容定格在“人民网+”客户端的展示区。

市集现场。人民网记者 翁奇羽摄

本次歌会还可以通过“人民网+”客户端、人民网法人微博、官方视频号、抖音、快手等渠道观看。“青春之歌”夏日歌会是人民网《梦想电台》毕业季特别策划。下一步人民网将继续走进更多高校，走进大学生身边，服务青年人群体。

(责编：李依环、熊旭)