原标题：幼儿误食避孕药有何后果？专家：危险等级较高

近日，有社交平台曝光了群名为“反渣小分队！”的聊天记录，在该聊天记录中，该小红书网友自称是名幼师，利用职务之便给幼儿喂避孕药，引发关注。

社交平台截图

“所有茶壶都被我狠狠体罚过，每天一个小茶壶，给他们饭里放避孕药，他们长大都废了。”上述网友称。

平台回应：已报警，该网友账号封禁

针对上述情况，涉事平台小红书对中新财经记者表示：已经报警，该网友账号也已经封禁。

警情通报：男子造谣，已刑拘

20日，@平安杏花岭 发布警情通报称，经查，“小问题水”真实姓名田某(男，30岁，山西省太原市人)，其本人并非幼教，本人及亲属均无幼儿教育从业经历，未发现其有购买避孕药的情况，我市也未发生给幼儿喂避孕药的相关情况。

警情通报截图

该人为吸引眼球，于6月19日在某社交平台发布相关言论，随后注销昵称隐匿。目前，犯罪嫌疑人田某已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

专家：儿童误食避孕药，危险等级较高

幼儿服用避孕药后有何后果？

北京某三甲医院一位不具名的专家向中新财经记者介绍，儿童误服避孕药后，会出现或轻或重的毒副反应，包括头痛、头晕、昏睡甚至第二性征提前发育。该类药品在常见被儿童误服药物中属于危险等级较高的，应把药品放到远离儿童的地方。

(责编：郝孟佳、孙竞)