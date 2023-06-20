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西南大学留学生毕业典礼上“秀”诗词：愿做一名文化使者

2023年06月20日23:54 | 来源：中国新闻网
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原标题：西南大学留学生毕业典礼上“秀”诗词：愿做一名文化使者

　　“优秀灿烂的文化不仅是中国的，也应该是世界的，期待有一天，通过我们共同的努力，能让中华文化变成‘九万里风鹏正举’，变成‘天生我材必有用’，变成‘天下谁人不识君’。”20日，在西南大学2023届本科生毕业典礼暨学位授予仪式上，该校国际学院2019级汉语言文学专业尼日利亚留学生陈悦将中国古诗词信手拈来，引得全场师生拍掌叫好。

　　图为西南大学2023届本科生毕业典礼暨学位授予仪式现场。　周毅 摄

　　“其实当时选择这个专业，我也很茫然，不仅要掌握汉字，还要掌握由这些汉字组成的诗词歌赋，我容易吗？”一开场，陈悦便回忆起自己与中文的结缘，观礼师生报以会心一笑。

　　“西南大学给我打开了一扇门，让我从此走进迷人的文化世界。”陈悦表示，从孔子到朱熹，从李白到苏轼，从汉唐边关到如今的“一带一路”倡议，自己像当年乘船来到中国的遣唐使一样，深深地被中华文化吸引。

　　“感谢母校，让我在诗意的校园爱上中文，感受了中文之美。”陈悦说，学古诗一点也不难。下雨时她走在玉兰花树下，感受到“夜来风雨声，花落知多少”；起风时去到樟树林，明白了“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”；春天漫步学校里的崇德湖，她看到“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦”；秋天抬头看到银杏，她体会到“晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄”……

　　图为西南大学国际学院2019级汉语言文学专业尼日利亚留学生陈悦。　兰天 摄

　　加入留学生诗词表演社团、和团队获得诗词朗诵一等奖、站上2022中国诗词大会舞台……陈悦在学校丰厚的文化滋养下不断成长。发言中，陈悦常说“感谢”，感谢母校给予她站上舞台的能力和勇气，感谢母校让她“从一个汉语都说不好的老外，变成能流利朗诵唐诗宋词的学子”。也因为“热爱”，陈悦选择留在西南大学继续深造，继续在中国探索传统文化的魅力，涵养文化传播的能力。

　　陈悦说，在“一带一路”建设中，在“讲好中国故事”号召下，她愿做一名文化使者，将中华优秀传统文化带向世界。 (记者 钟旖)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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