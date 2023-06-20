原标题：浙江大学生毕业返乡做“莓”创客 新技术服务“土”产业

傅昊韦在种植园里 受访者供图

中新网杭州6月20日电 题：大学生毕业返乡做“莓”创客 新技术服务“土”产业

作者 童笑雨 徐凯阳

走进6月的浙江杭州建德杨村桥镇绪塘村“空中草莓”农业园，草莓的香甜气息扑鼻而来。种植大棚里，刚从宁波财经学院计算机科学专业毕业的傅昊韦正和他的师傅熟练地操作着各种各样的仪器。

从调节喷灌水雾流量到调整水肥配比参数、模拟自然环境土壤温度，傅昊韦驾轻就熟，他已经在建德当“莓”创客4年多了。

“在校求学时，我就坚定了回乡创业助农的决心，希望学以致用，反哺家乡草莓种植业，带领大家共同富裕。”傅昊韦说，他的家乡有40多年的草莓种植历史，自己家从事草莓种植也有27年，但草莓却常受自然和市场双重影响，收益难以稳定。

傅昊韦种的草莓 受访者供图

作为一名大学生，如何用新技术服务“土”产业？

2019年，傅昊韦开始了“莓”创客之旅。但“新农人”也不是那么好当的，光是引进技术、筹办设备就一波三折。有些村民也不太理解：怎么读了大学还回来种地？你学的是计算机不去大公司反而来当农民？

诸如此类的质疑声不断，但傅昊韦并没有放在心上，反而投入到草莓的“智能”种植中。

“大棚内的空气湿度、土壤温度都能一屏显示，灌溉、光照都可以自动调配，让我们有了以一当十的本事。”傅昊韦说，种植园引入了先进的农业信息装备，可以通过软件实时检测大棚内各项参数，并实现部分自动调控。“这样一来，上百亩的草莓棚，两个人管理就够了。”

虽然室外温度早已超过三十度，但在草莓棚里却凉爽如空调房。“我们利用温控系统模拟出最适宜草莓生长的环境，这也是我们能够延长草莓生长周期的秘密之一。”傅昊韦说，他们还借鉴国外技术，引进了最新的管理模式，实现了产销一体化联合。

在他将软件技术应用到生产后，村民们感受到了科技对农业的改变。合作社的草莓种植户说：“摘得不累，温度湿度都可以在手机上看到，再也不用起早贪黑钻大棚了！”

除了学习先进的草莓种植技术，傅昊韦还尝试利用自己的专业为家乡的草莓种植添砖加瓦。工作之余，他把全部的时间投入到“草莓品质化生产平台”APP的设计研发上。

“学校老师的助力，让我在鲜果出入库登记、溯源查询等软件系统设计上进展迅速。”傅昊韦说，宁波财经学院智能机器人工作室的教师王景丽在传感器适配、软件编写等方面给了他许多技术指导，让他在软件验证上少走了很多弯路。

凭借草莓品质化升级的技术，傅昊韦带着村子加入了长三角草莓产业技术创新联盟，帮助农户获得了首届“长江杯”优质草莓擂台赛银奖。

据悉，多年来建德市杨村桥镇积极推动科技进乡村、引导青年回农村。如今，该镇不仅提供设施齐全的草莓种植标准地，而且还提供草莓种植技术指导、创业资金补助和借贷优惠，农创客们可以直接“拎包创业”。

“有了好政策，未来我们还将继续加强人员培训、扩大育种研发，引进更多国际先进技术，打造建德草莓金名片。”傅昊韦说：“再学几年，我也打算建立自己的品牌。我看好家乡的草莓产业，想让我们建德的草莓走得更远。”

(责编：郝孟佳、孙竞)